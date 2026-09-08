Ruzzola, ottimi piazzamenti degli anconetani nelle gare di Monte Cavallo

Di GIANCARLO ROSSI

MONTE CAVALLO – Onorevoli piazzamenti delle anconetane con un 2^, posto, un 3^, 2 4^ posti, un 5^ ed un 6^.

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre a Monte Cavallo (Mc), si è disputato il 5” campionato di lancio della ruzzola a terne, con una novità rispetto agli anni precedenti: ogni squadra è obbligatoriamente formata da 3 giocatori “esperti” e da un nuovo tesserato. Questa innovazione, come ha comunicato il Presidente Nazionale Figest, Enzo Casadidio nella presentazione dell’evento, ha portato nelle 3 gare di qualificazione e di seguito alle fasi finali ben 70 nuovi giocatori, tra cui un buon numero di under 18.

Sui tornanti che partono dal lago di Polverina e che salgono verso il Monte Fiegni, nei 4 percorsi preparati dalla ASD Montecavallo del Presidente Graziano Cervelli, nel pomeriggio di sabato si sono affrontate 48 terne, 24 di cat. A e 24 di categoria B. Ogni formazione ha effettuato 8 lanci su 2 percorsi, al fine di determinare per ogni categoria, le 12 semifinaliste.

La domenica mattina, si sono disputate le semifinali su un solo percorso e sempre ad 8 lanci, che hanno permesso a 6 squadre per categoria di effettuare subito la gara finale.

Al termine delle 2 sfide finali, nella categoria A, hanno avuto la meglio i perugini, mentre nella categoria b, il titolo è andato ai maceratesi che quest’anno hanno fatto la parte del leone, piazzando ben 3 squadre, nei 2 podi.

Nel dettaglio, la classifica della categoria A, e’ stata la seguente:

1” Pino Luzzi, Livio Fabbri, Fabrizio Mencarelli, Leonardo Grazi (Pg);

2” Fabio Fede, Roberto Micheli, Francesco Fede, Alessandro Caprodossi (Mc);

3” Rossano Radicioni, Paolo Gambini, Virgilio Tesei, Manuele Cerioni (An);

4” Venanzi, Chiappa, Vennarini, Venanzi (An);

5” Alessandroni, Bussoletti, Bussoletti, Bussoletti (An);

6” Sabatini, Passeri, Buratti, Sabatini (Pg).

Nella categoria B:

1” Domenico Antonini, Marino Sampaolo, Giorgio Fraticelli, Luca Fraticelli (Mc),

2” Ivano Gasparini, Nereo Morganti, Paolo Cimarelli (An);

3) Samuele Cucculelli, Alessio Pieroni, Denis Pocognoli Lorenzo Cucculelli, (Mc);

4) Grossi, Spadoni, Riccardi, Ferretti (An);

5) Del Bianco, Marchegiani, Giglietti, Del Bianco (Mc)

6) Gregorini, Tarsi, Rotatori, Hussein (An).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato:

Il Presidente nazionale Figest Enzo Casadidio, il Presidente del Coordinamento Regionale degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, il Presidente del Consiglio di Specialità Angelo Gaudenzi, il presidente della ASD Montecavallo Graziano Cervelli, il delegato Figest prov le di Macerata Patrizio Romaldini. Prossimo appuntamento per la Figest, il campionato italiano a squadre di rulletto nei giorni 12 e 13 settembre a Montese Castel d’Aiano.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati