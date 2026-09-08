Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Ruzzola, ottimi piazzamenti degli anconetani nelle gare di Monte Cavallo

Diwww.laltrogiornale.it

Set 8, 2026

Di GIANCARLO ROSSI
MONTE CAVALLO – Onorevoli piazzamenti delle anconetane con un 2^, posto, un 3^, 2 4^ posti, un 5^ ed un 6^.
Sabato 5 e Domenica 6 Settembre a Monte Cavallo (Mc), si è disputato il 5” campionato di lancio della ruzzola a terne, con una novità rispetto agli anni precedenti: ogni squadra è obbligatoriamente formata da 3 giocatori “esperti” e da un nuovo tesserato. Questa innovazione, come ha comunicato il Presidente Nazionale Figest, Enzo Casadidio nella presentazione dell’evento, ha portato nelle 3 gare di qualificazione e di seguito alle fasi finali ben 70 nuovi giocatori, tra cui un buon numero di under 18.
Sui tornanti che partono dal lago di Polverina e che salgono verso il Monte Fiegni, nei 4 percorsi preparati dalla ASD Montecavallo del Presidente Graziano Cervelli, nel pomeriggio di sabato si sono affrontate 48 terne, 24 di cat. A e 24 di categoria B. Ogni formazione ha effettuato 8 lanci su 2 percorsi, al fine di determinare per ogni categoria, le 12 semifinaliste.
La domenica mattina, si sono disputate le semifinali su un solo percorso e sempre ad 8 lanci, che hanno permesso a 6 squadre per categoria di effettuare subito la gara finale.
Al termine delle 2 sfide finali, nella categoria A, hanno avuto la meglio i perugini, mentre nella categoria b, il titolo è andato ai maceratesi che quest’anno hanno fatto la parte del leone, piazzando ben 3 squadre, nei 2 podi.
Nel dettaglio, la classifica della categoria A, e’ stata la seguente:
1” Pino Luzzi, Livio Fabbri, Fabrizio Mencarelli, Leonardo Grazi (Pg);
2” Fabio Fede, Roberto Micheli, Francesco Fede, Alessandro Caprodossi (Mc);
3” Rossano Radicioni, Paolo Gambini, Virgilio Tesei, Manuele Cerioni (An);
4” Venanzi, Chiappa, Vennarini, Venanzi (An);
5” Alessandroni, Bussoletti, Bussoletti, Bussoletti (An);
6” Sabatini, Passeri, Buratti, Sabatini (Pg).
Nella categoria B:
1” Domenico Antonini, Marino Sampaolo, Giorgio Fraticelli, Luca Fraticelli (Mc),
2” Ivano Gasparini, Nereo Morganti, Paolo Cimarelli (An);
3) Samuele  Cucculelli, Alessio Pieroni, Denis Pocognoli Lorenzo Cucculelli, (Mc);
4) Grossi, Spadoni, Riccardi, Ferretti (An);
5) Del Bianco, Marchegiani, Giglietti, Del Bianco (Mc)
6) Gregorini, Tarsi, Rotatori, Hussein (An).
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato:
Il Presidente nazionale Figest Enzo Casadidio, il Presidente del Coordinamento Regionale degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, il Presidente del Consiglio di Specialità Angelo Gaudenzi, il presidente della ASD Montecavallo Graziano Cervelli, il delegato Figest prov le di Macerata Patrizio Romaldini. Prossimo appuntamento per la Figest, il campionato italiano a squadre di rulletto nei giorni 12 e 13 settembre a Montese Castel d’Aiano.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

EVENTI FANO IN PRIMO PIANO

Il valore del risparmio: al Balì di Colli al Metauro la consegna dei Bonus bebè BCC Fano

Set 8, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Alla ricerca di una vita migliore in un mondo sempre più complesso

Set 7, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

E’ morto Umberto Medini, decano dello spettacolo viaggiante

Set 6, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Ruzzola, ottimi piazzamenti degli anconetani nelle gare di Monte Cavallo

8 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI FANO IN PRIMO PIANO

Il valore del risparmio: al Balì di Colli al Metauro la consegna dei Bonus bebè BCC Fano

8 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Alla ricerca di una vita migliore in un mondo sempre più complesso

7 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

E’ morto Umberto Medini, decano dello spettacolo viaggiante

6 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.