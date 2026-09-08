Il valore del risparmio: al Balì di Colli al Metauro la consegna dei Bonus bebè BCC Fano

Successo per la 17^ edizione di Banca&Famiglia che, fino ad oggi, ha erogato ai nuovi nati quasi mezzo milione di euro. Tra le novità il corso per neogenitori interamente dedicato al primo soccorso pediatrico e in calendario mercoledì 23 settembre

FANO – La carica di 94 nuovi risparmiatori in fasce ha conquistato sabato 5 settembre il palcoscenico naturale della Villa del Balì di Colli al Metauro, luogo che ormai da diversi anni ospita la tradizionale cerimonia di “Banca&Famiglia” con la consegna dei bonus bebè BCC Fano. La 17^ edizione dell’iniziativa ha dedicato ai nuovi nati la cifra complessiva di 28.200 euro e, dal 2010 ad oggi l’istituto di credito fanese ha erogato 481.600 euro a 1.893 nuovi nati figli di soci o dipendenti.

«Si tratta del primo mattoncino dedicato al risparmio – commenta il Presidente BCC Fano Claudio Benvenuti – e contribuisce a consolidare l’attenzione che la banca dedica alle giovani generazioni e alle loro famiglie. Attenzione che, da anni, si concretizza attraverso iniziative come questa, come BancaXScuola con la consegna delle borse di studio e con i numerosi vantaggi e opportunità collegate all’essere Socio BCC Fano». In particolare convenzioni con attività commerciali, società sportive, studi medici e tante altre attività che riconoscono ai Soci e loro familiari importanti sconti.

Per le tante famiglie che hanno partecipato alla 17^ edizione di “Banca&Famiglia” è stata anche l’occasione per godere di un bel momento di relax sul prato antistante la Villa del Balì – ogni famiglia ha ricevuto uno zainetto realizzato in materiale riciclato con all’interno prodotti locali e una copertina da picnic – e per scoprire l’affascinante Science center ospitato nella maestosa dimora nobiliare del Settecento e al quale, per l’occasione, BCC Fano ha donato un defibrillatore DAE al servizio della comunità. Con questo nuovo apparecchio si amplia la rete di cardioprotezione territoriale che BCC Fano ha avviato nel 2023 coinvolgendo tutte le sedi sul territorio e altri punti di grande affluenza come, appunto, la Villa del Balì. Il DAE, di ultima generazione e facilmente utilizzabile da chiunque grazie a una voce guida, è stato consegnato dal Presidente Benvenuti al Presidente del Museo del Balì Roberto Lauri che ha ringraziato la banca per la «grande sensibilità nei confronti del Science center e della comunità locale»

Neogenitori: incontro sul Primo soccorso pediatrico

Il tema della prevenzione è centrale anche per Banca&Famiglia: come da tradizione, infatti, è stato presentato il corso per neogenitori quest’anno dedicato al Primo soccorso pediatrico. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza (quindi non soltanto a Soci e clienti BCC Fano) è in programma mercoledì 23 settembre alle 18 presso il Salone della Casa della Comunità “Don Paolo Tonucci” in via Ranuzzi 1 nel quartiere Vallato.

«Banca&Famiglia è un investimento simbolico ma importante sul futuro – afferma il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni – e quest’anno lo arricchiamo con il corso di Primo soccorso pediatrico, perché accanto al valore del risparmio vogliamo mettere a disposizione delle famiglie anche competenze concrete, utili nella vita di tutti i giorni. È un modo diverso, ma coerente, di prenderci cura dei nostri Soci più giovani».

L’incontro, tenuto da relatori qualificati come la Dott.ssa Tania Ordonselli, medico di emergenza territoriale, pronto soccorso e medicina d’urgenza, e Enzo Maggi, formatore nazionale BLSD adulto e pediatrico di Maredentro Formazione, ha l’obiettivo di fornire ai neogenitori e al pubblico le informazioni utili a gestire eventuali situazioni di emergenza (bambini e adulti) e ad utilizzare il defibrillatore DAE.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio soci (soci@fano.bcc.it) o compilare il form disponibile nell’articolo dedicato su www.arco.news.

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