Alla ricerca di una vita migliore in un mondo sempre più complesso

L’iniziativa, che coinvolge oltre 9 milioni di volontari nel mondo tra cui 10.000 dalle Marche promuove un corso biblico gratuito volto a rafforzare speranza, relazioni familiari e benessere personale

ANCONA — A settembre oltre 9 milioni di Testimoni di Geova in tutto il mondo prenderanno parte a una campagna mondiale che punta a promuovere speranza e benessere attraverso un corso biblico interattivo e gratuito. L’iniziativa mette in evidenza la dimensione pratica dei consigli contenuti nella Bibbia e il loro impatto nella vita quotidiana. Nelle Marche parteciperanno circa 10.000 volontari.

“Gli insegnamenti della Bibbia continuano a dimostrarsi una guida pratica per la vita di tutti i giorni, aiutando le persone ad affrontare le difficoltà, rafforzare le relazioni e, in molti casi, perfino salvare il proprio matrimonio”, ha detto Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova delle Marche. “Per questo vogliamo dare a tutti l’opportunità di valutarne personalmente i benefici”.

Durante la campagna, i Testimoni distribuiranno l’opuscolo “Puoi vivere felice per sempre”, un percorso in tre lezioni, che presenta in modo semplice princìpi biblici attraverso illustrazioni, video e domande di approfondimento. L’iniziativa culminerà con un discorso speciale dal tema: “Come può aiutarti la Bibbia?”, che si terrà in tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo. L’ingresso è libero e gratuito.

Per saperne di più sul corso interattivo gratuito, visita jw.org > Cosa dice la Bibbia > Corso biblico. Per informazioni sul discorso speciale, visita jw.org > Chi siamo > Adunanze > Trova l’indirizzo più vicino.

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