Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

E’ morto Umberto Medini, decano dello spettacolo viaggiante

Diwww.laltrogiornale.it

Set 6, 2026

ANCONA – Si è spento il 4 settembre all’età di 90 anni Umberto Medini, decano dello spettacolo viaggiante. Nato il 19 aprile 1936 a Orbetello (dove al tempo i genitori furono di passaggio) ma marchigiano doc, Medini ha lasciato un segno indelebile in più generazioni, in particolare ad Ancona, dove era residente, e nel Maceratese.

Grazie a giostre e attrazioni di vario genere, per oltre 50 anni è stato sempre presente nel tradizionale Luna Park a Villa Potenza per la festa patronale di San Giuliano. Famoso il suo autoscontro King Kong, che ha portato gioia e divertimento a ragazzi e famiglie di ogni età, avvalendosi della collaborazione dei figli Stefano Luana e Gemma. Un tradizione tramandata da Umberto oggi anche ai nipoti, specialmente Terence.

«Umberto è stato sempre un grande lavoratore con intuito geniale. Un ottimo  marito e un grande padre – è il commiato della famiglia –, tantissime sono le persone che sono venute a porgere l’ultimo saluto e tantissimi i messaggi di stima e affetto. Si è sempre impegnato collaborando con le amministrazioni che si sono succedute per la riuscita del Luna Park, rendendolo il più importante delle Marche. Un uomo meritatamente amato dalla sua famiglia».

Umberto è mancato venerdì all’ospedale di Macerata: insieme ai figli lo piangono anche i suoi 5 nipoti e 10 pronipoti: «Continueranno a portare nelle piazze il divertimento così come lui amava fare».

Le esequie si svolgeranno lunedì 7 settembre alle ore 14.30 ad Ancona presso la chiesa dei Salesiani.

 

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CAMERANO IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

A Camerano, sulla terrazza Bebop, il jazz trova la sua nota speciale

Set 5, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Fine della fuga: i Carabinieri di Castelfidardo arrestano l’evaso all’ospedale di Torrette

Set 5, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAIOLATI SPONTINI

Moie celebra Maria Madre della Misericordia, Patrona della cittadina

Set 4, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

E’ morto Umberto Medini, decano dello spettacolo viaggiante

6 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
CAMERANO IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

A Camerano, sulla terrazza Bebop, il jazz trova la sua nota speciale

5 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Fine della fuga: i Carabinieri di Castelfidardo arrestano l’evaso all’ospedale di Torrette

5 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAIOLATI SPONTINI

Moie celebra Maria Madre della Misericordia, Patrona della cittadina

4 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.