Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Fine della fuga: i Carabinieri di Castelfidardo arrestano l’evaso all’ospedale di Torrette

Diwww.laltrogiornale.it

Set 5, 2026

Grazie a un’articolata e tempestiva attività investigativa hanno rintracciato e catturato il cinquantenne che si era reso irreperibile dal 19 agosto scorso, interrompendo bruscamente la sua latitanza

ANCONA – Si è conclusa nel pomeriggio la breve latitanza di un 50enne pluripregiudicato e residente a Castelfidardo, evaso lo scorso 19 agosto dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto.

L’operazione, condotta con assoluta precisione e sinergia operativa, è stata portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Castelfidardo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ancona-Collemarino.

La vicenda ha avuto inizio la sera del 19 agosto 2026, intorno alle ore 20:30, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, nel corso dei quotidiani controlli di routine ai soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno constatato l’assenza dell’uomo dalla sua abitazione sita a Castelfidardo, dove scontava una pena in regime di detenzione domiciliare dal 25 maggio precedente.

I Carabinieri avevano fatto scattare immediatamente le ricerche sul territorio. A seguito dell’immediata segnalazione di evasione inoltrata all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Castelfidardo, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha emesso, in data 24 agosto 2026, un formale ordine di carcerazione.

Il provvedimento ha decretato la revoca del regime domiciliare e disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per il cumulo di pene che l’uomo stava scontando. La svolta investigativa è giunta nel pomeriggio, grazie a un costante monitoraggio dei possibili spostamenti e appoggi del ricercato, frutto di un’articolata attività di indagine avviata fin dal primo giorno della sua scomparsa, i Carabinieri hanno localizzato il fuggitivo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Torrette” di Ancona.

L’evaso si era infatti presentato presso il nosocomio dorico per ricevere cure. Attuando un dispositivo di sicurezza discreto ma impenetrabile per evitare rischi per l’incolumità pubblica e dei pazienti presenti, i militari di Castelfidardo e Collemarino sono entrati in azione identificando e bloccando l’uomo, che non ha potuto opporre resistenza.

L’evaso è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona, dove sconterà la restante parte della condanna. L’operazione testimonia l’efficacia del controllo del territorio e la dedizione quotidiana dei militari delle stazioni dei Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CAMERANO IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

A Camerano, sulla terrazza Bebop, il jazz trova la sua nota speciale

Set 5, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAIOLATI SPONTINI

Moie celebra Maria Madre della Misericordia, Patrona della cittadina

Set 4, 2026 www.laltrogiornale.it
ECONOMIA FANO IN PRIMO PIANO VIDEO

Sacchi Tartufi, quarant’anni di emozioni / VIDEO

Set 4, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CAMERANO IN PRIMO PIANO SPETTACOLI

A Camerano, sulla terrazza Bebop, il jazz trova la sua nota speciale

5 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Fine della fuga: i Carabinieri di Castelfidardo arrestano l’evaso all’ospedale di Torrette

5 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MAIOLATI SPONTINI

Moie celebra Maria Madre della Misericordia, Patrona della cittadina

4 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ECONOMIA FANO IN PRIMO PIANO VIDEO

Sacchi Tartufi, quarant’anni di emozioni / VIDEO

4 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.