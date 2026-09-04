Sacchi Tartufi, quarant’anni di emozioni / VIDEO

Dal 1986 al 2026, il tartufo marchigiano raccontato nel mondo

Di GIUSEPPE CRISTINI

FANO – Ci sono aziende che festeggiano un anniversario e aziende che, attraverso un anniversario, raccontano una storia. Sacchi Tartufi appartiene alla seconda categoria. Quarant’anni, dal 1986 al 2026, non sono soltanto una cifra: sono una lunga stagione di lavoro, passione, ricerca e intuizioni, costruita attorno a uno dei tesori più preziosi delle Marche.

Marco Sacchi, titolare dell’azienda, definisce questi quarant’anni memorabili. Una parola semplice, ma profondamente adatta a una storia che ha attraversato quattro decenni mantenendo al centro un valore preciso: il tartufo come espressione della terra, della cultura e dell’identità del territorio.

Il tartufo, per Sacchi, non è soltanto un prodotto stagionale. È una presenza che può accompagnare la tavola durante tutto l’anno: fresco quando la natura lo concede, trasformato e interpretato nelle sue diverse forme quando le stagioni cambiano. Sempre con garbo, senza eccessi, lasciando che siano il profumo e il gusto a parlare.

È questa forse una delle chiavi del successo dell’azienda: aver saputo trasformare una straordinaria ricchezza delle Marche in un racconto capace di viaggiare. Il tartufo parte dal territorio e arriva sulle tavole del mondo, portando con sé qualcosa di più di un sapore: porta il carattere di una terra, il lavoro delle persone, la cultura del bosco e quella sapienza italiana che sa trasformare la qualità in emozione.

E la storia non si ferma ai quarant’anni. Accanto a Marco c’è già lo sguardo della nuova generazione: il figlio Andrea Sacchi, pronto a raccogliere il testimone e, nei prossimi anni, a prendere le redini dell’azienda. Una continuità familiare che guarda al futuro con l’ambizione di portare ancora più lontano, nel mondo, il nome Sacchi e il valore del tartufo marchigiano, mantenendo lo stesso alto livello di qualità, serietà e cultura che ha accompagnato questi primi quarant’anni.

Quarant’anni sono anche un patrimonio di relazioni e di riconoscimenti. E proprio in occasione di questo importante anniversario, a Marco Sacchi è stata consegnata una targa da parte del Comune di Fano, come riconoscimento per i suoi quarant’anni gloriosi dedicati all’eccellenza, ai valori del territorio e alla cultura del tartufo. A consegnarla sono stati il sindaco di Fano Luca Serfilippi e l’assessore alle Attività Produttive Alberto Santorelli, alla presenza anche del consigliere regionale Massimo Seri. Un momento che ha dato un significato istituzionale a una storia profondamente legata al territorio.

E allora l’immagine più bella per raccontare Sacchi Tartufi potrebbe essere quella di un tartufo in guanti bianchi: elegante, rispettoso, quasi rituale. Il gesto di chi prende il tartufo, lo custodisce, lo valorizza e lo accompagna sulla tavola con discrezione.

Dal 1986 al 2026, dalle Marche al mondo, quarant’anni di emozioni. Quarant’anni memorabili, costruiti sulla terra e portati lontano. E con Andrea pronto a raccogliere il testimone, questa storia può continuare a correre nel mondo. Perché le cose veramente preziose non hanno bisogno di alzare la voce: si fanno riconoscere dal profumo, dal gusto e dall’emozione che lasciano.

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