Questa mattina un altro appartamento in fiamme ad Ancona

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 9 in via Toti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, con il supporto dell’autobotte e della piattaforma di sollevamento persone, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme utilizzando gli estintori e alla successiva messa in sicurezza dell’appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario e la Polizia Locale.

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