Moie celebra Maria Madre della Misericordia, Patrona della cittadina

MOIE – È entrata nel vivo la festa in onore di Maria Madre della Misericordia, patrona di Moie, una ricorrenza profondamente sentita dalla comunità moiarola, che da secoli rivolge alla Vergine una particolare devozione. Un legame antico che anche quest’anno viene rinnovato attraverso un ricco calendario di appuntamenti religiosi, culturali e di comunità, promosso dal comitato organizzativo con la collaborazione delle associazioni e delle realtà parrocchiali.

Le celebrazioni sono iniziate domenica 30 agosto con la Santa Messa delle ore 11 nella chiesa Cristo Redentore. Al termine dell’omelia è stato possibile ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi. La mattinata si è conclusa, come da tradizione, con il pranzo preparato dai volontari dell’Unitalsi di Moie, un momento di fraternità che ha coinvolto numerosi partecipanti.

Il programma è proseguito mercoledì 2 settembre nella chiesa Santa Maria, dove, dopo la funzione religiosa delle 18:30 alla presenza dei giovani di Azione Cattolica e Scout, il diacono Francesco Taccaliti ha guidato una riflessione mariana. Un momento di preghiera e meditazione pensato in particolare per accompagnare la comunità verso i giorni centrali della festa.

Particolarmente suggestivo l’appuntamento di giovedì 3 settembre, quando la chiesa Santa Maria ha ospitato il concerto a lume di candela “Le stanze delle emozioni”. La performance di Riccardo Brandi, accompagnata dalla voce narrante di Padre Luciano Genga, ha proposto un originale dialogo attraverso brani della Bibbia scelti per accompagnare e arricchire l’esperienza musicale.

La festa continua a coinvolgere anche il mondo dell’associazionismo locale. Venerdì 4 settembre le associazioni moiarole saranno infatti protagoniste della tradizionale Fiaccolata. Il ritrovo è fissato in piazza Don Minzoni alle 20:50,il percorso verso la chiesa Santa Maria sarà accompagnato dalla preghiera comune e si concluderà con la benedizione del parroco Don Igor Fregonese e il passaggio davanti all’immagine della patrona.

Sabato 5 settembre sarà invece dedicato ai più piccoli. Alle 17, nella millenaria Abbazia di Santa Maria, si terrà la benedizione dei bambini, che saranno invitati a donare un fiore alla Madonna, un gesto semplice ma carico di significato e affetto. In serata, alle 19:15, piazza Santa Maria ospiterà l’appuntamento musicale “Il Francesco della Vallesina”, proposto dalla Banda musicale L’Esina. Un racconto musicale dedicato al passaggio di San Francesco nelle terre della Vallesina, con testi e narrazioni di Diego Mecenero. Nel frattempo, dal 5 all’8 settembre, il gruppo Scout Matteo Mazzanti proporrà in piazza Santa Maria una pesca di beneficenza.

Domenica 6 settembre la giornata si aprirà con una visita guidata gratuita all’Abbazia di Santa Maria, prevista alle 9:30. Alle 11, nella chiesa Cristo Redentore, sarà celebrata la Giornata della Famiglia, con il rinnovo delle promesse matrimoniali e con l’animazione del Coro Polifonico “David Brunori”.

Lunedì 7 settembre sarà ancora la preghiera a scandire la giornata. Alle 18:30, nella chiesa Santa Maria, la Santa Messa sarà accompagnata da una nuova riflessione mariana del diacono Francesco Taccaliti. Alle 19, in via Giovanni XXIII, è prevista la tradizionale benedizione degli automobilisti, mentre alle 21, nella chiesa Santa Maria, si terrà un incontro di preghiera.

Il momento più atteso arriverà martedì 8 settembre, giorno della Solennità di Maria. La giornata si aprirà con la Santa Messa delle 8:30, celebrata dal vicario parrocchiale Don Giandomenico, mentre alle 11 la celebrazione sarà presieduta dal parroco Don Igor Fregonese e animata dal Coro “Gaspare Spontini” che intonerà l’inno patronale ”o Madre di Misericordia” composto da Padre Armando Pierucci.

Nel pomeriggio, alle 17:30, da piazza Santa Maria partirà la solenne processione, accompagnata dalla Banda L’Esina. Alla manifestazione religiosa prenderanno parte la Confraternita del SS.mo Sacramento di Moie e quelle dei paesi limitrofi, a testimonianza di una devozione che continua a unire le comunità del territorio.

Alle 18:30 piazza Santa Maria accoglierà la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal Vescovo Paolo e animata dal coro parrocchiale. Sarà il momento culminante di una giornata dedicata alla preghiera e alla venerazione della patrona.

La festa si concluderà in serata, alle 20, con una cena a buffet nel cortile della chiesa Santa Maria, offerta a tutti coloro che vorranno partecipare. A fare da cornice alla serata sarà la musica del gruppo “Le Meteore 1969”, per un momento conclusivo all’insegna della convivialità.

La festa di Maria Madre della Misericordia si conferma così un appuntamento che va oltre la dimensione strettamente religiosa: è un momento nel quale Moie riscopre la propria storia e le proprie tradizioni, coinvolgendo famiglie, giovani, associazioni, confraternite e tanti volontari. Una festa della fede, ma anche della comunità, che ancora una volta si ritrova attorno all’immagine di Maria, Madre di Misericordia.

Nella foto: l’immagine della Madonna venerata nella millenaria Abbazia

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