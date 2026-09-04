Intervento dei Carabinieri a Numana per guida in stato di ebbrezza, una persona denunciata

NUMANA – Il capillare controllo del territorio e il costante monitoraggio delle arterie viarie rappresentano pilastri inscindibili della missione istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione. In contesti a elevata densità turistica come la Riviera del Conero, il presidio delle zone balneari di Numana assume un valore strategico fondamentale per prevenire condotte di guida irresponsabili che possano mettere a repentaglio la vita dei cittadini.

Proprio nel solco di tale azione preventiva si inserisce l’intervento effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo in orario serale a Numana. L’operazione, inserita in una coordinata strategia di controllo del territorio ha permesso di gestire con estrema rapidità le conseguenze di un sinistro stradale, evitando il verificarsi di ulteriori nocumenti alla circolazione o l’aggravamento delle criticità viarie in un’area potenzialmente trafficata.

La dinamica dell’evento ha posto in luce la pericolosità intrinseca della guida in stato di alterazione, una condotta che trasforma il veicolo in una fonte di rischio non governabile. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del mezzo, impattando contro due autovetture parcheggiate lungo la strada.

Il trasgressore è stato identificato in un 35enne del luogo, che sottoposto all’alcol-test è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,95 g/l, pari quasi al doppio del limite consentito. A fronte di tali riscontri, i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al deferimento in stato di libertà del soggetto alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver causato un sinistro stradale.

L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Osimo riafferma l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire un presidio di legalità efficace e visibile. L’episodio testimonia come l’efficienza istituzionale e la presenza costante sul territorio, specialmente nelle ore serali/notturne, fungano da fondamentale deterrente contro il degrado della sicurezza stradale. Tale attività non si limita alla mera repressione, ma si configura come una missione di rassicurazione sociale, volta a consolidare la fiducia dei cittadini in un sistema di controllo che non ammette deroghe quando è in gioco il bene supremo della vita umana.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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