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CRONACA IN PRIMO PIANO SIROLO

Un ragazzo soccorso nella notte dai Vigili del fuoco sul Monte Conero

Diwww.laltrogiornale.it

Set 3, 2026

SIROLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella nottata per soccorrere un ragazzo sul Monte Conero.
La squadra di Ancona, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), dopo meno di un’ora di avvicinamento e calate, ha individuato il giovane all’interno di un ghiaione, fuori sentiero, in una zona sovrastante la spiaggia dei Gabbiani.
Il giovane, raggiunto in condizioni discrete, era in grado di camminare autonomamente e presentava lievi escoriazioni, compatibili con una caduta sul ghiaione. È stato assicurato con un imbrago e accompagnato in risalita lungo il ghiaione, fino al raggiungimento della cima del Monte Conero. L’operazione di recupero è durata circa un’ora e mezza.
Una volta raggiunta la cima, il ragazzo è stato valutato dal personale sanitario, che non ha rilevato particolari problematiche.
Successivamente è stato accompagnato da un operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) presso il campeggio dove soggiorna per una vacanza.

 

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