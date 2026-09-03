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CRONACA IN PRIMO PIANO JESI

Presidio di sicurezza dei Carabinieri: a Jesi denunciato un giovane per ricettazione

Diwww.laltrogiornale.it

Set 3, 2026

JESI – Il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini si confermano una priorità dell’Arma dei Carabinieri. L’incessante e vigile attività dei militari sul territorio ha consentito di denunciare a piede libero un giovane per ricettazione di un motociclo rubato, subito restituito al proprietario. Il brillante intervento testimonia come l’essere Carabiniere sia una missione permanente, che va oltre l’orario di lavoro.

In orario serale, infatti, il Comandante della Stazione Carabinieri di Jesi, mentre si trovava libero dal servizio, ha notato un giovane muoversi con fare sospetto lungo una delle strade del centro abitato jesino, in sella ad un motociclo 125 cc. Deciso a vederci chiaro, il Comandante ha fermato il ragazzo per un controllo e ha subito constatato che il blocchetto di accensione della motocicletta era stato forzato. Sul posto in suo ausilio sono immediatamente intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che la moto, di proprietà di un anziano del posto, era stata asportata – qualche ora prima – da dove si trovava parcheggiata, lungo la strada, vicino all’abitazione del proprietario, in un punto non molto distante dal luogo dove il giovane era stato fermato. Il conducente della moto è stato così denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre il motociclo è stato immediatamente restituito all’avente diritto. Il proprietario è così rientrato in possesso della propria moto grazie alla straordinaria prontezza del comandante di stazione.

Questa brillante operazione evidenzia ancora una volta il valore insostituibile del controllo capillare del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri e l’eccezionale dedizione al servizio dei suoi militari, pronti a intervenire con efficacia a tutela della sicurezza pubblica e delle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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