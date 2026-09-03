Fano, incidente stradale all’intersezione tra via Sesta Strada e Chiaruccia

FANO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.15, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi all’intersezione tra via Sesta Strada e località Chiaruccia.

Dai primi rilievi effettuati dagli operatori, è emerso che un uomo del 1968, residente a Cartoceto, alla guida di un furgone aziendale, percorreva via Sesta Strada in direzione mare-monte quando, giunto all’intersezione con località Chiaruccia, ha svoltato a sinistra. Nello stesso momento, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva un ciclomotore condotto da un uomo del 1971, nato in Venezuela e domiciliato a Fano, il quale, alla vista del furgone in fase di svolta, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. I due veicoli non sono venuti a contatto.

Il conducente del ciclomotore è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Fano. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi del sinistro per la ricostruzione dinamica dell’accaduto.

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