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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Contrasto allo spaccio di stupefacenti: i Carabinieri di Osimo e Jesi arrestano un 24enne in flagranza

Diwww.laltrogiornale.it

Set 3, 2026

L’operazione, frutto di un meticoloso e prolungato servizio di osservazione sul territorio, ha portato all’arresto del presunto spacciatore e al sequestro di 14 grammi di cocaina

OSIMO – Prosegue con determinazione e costanza l’azione di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri sul territorio della provincia di Ancona.

Nella serata i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia Carabinieri di Osimo, in stretta sinergia e collaborazione con i colleghi della Compagnia di Jesi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese di 24 anni, ritenuto responsabile di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto rappresenta il risultato di un articolato e prolungato servizio di osservazione e monitoraggio, pianificato per contrastare le attività illecite nelle aree urbane.

I Carabinieri a Jesi, in una delle strade limitrofe al centro storico, hanno sorpreso il giovane nell’atto di cedere una dose di cocaina del peso di 0,8 grammi a un acquirente del posto. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare il soggetto e di approfondire i controlli.

La perquisizione veicolare eseguita sulla sua vettura ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 18 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 13,2 grammi, pronte per lo smercio. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Osimo, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dalla competente Autorità Giudiziaria. L’acquirente è stato contestualmente segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Questa brillante operazione mette in luce l’incessante e coordinata azione di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri a costante tutela della legalità e della sicurezza della comunità.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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