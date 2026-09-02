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Controllo del territorio: i Carabinieri individuano e denunciano due borseggiatori in fuga

Diwww.laltrogiornale.it

Set 2, 2026

L’intuizione decisiva di un militare libero dal servizio e la perfetta coordinazione operativa sul territorio consentono di sventare un furto aggravato, individuare e denunciare i responsabili e restituire immediatamente il maltolto a un’anziana donna di 85 anni

FALCONARA MARITTIMA – Un brillante intervento sinergico dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona ha portato alla denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria di due persone di origine straniera, senza fissa dimora e già gravate da precedenti di polizia, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

La vicenda ha avuto inizio in mattinata all’interno di un supermercato sito a Montemarciano (AN). I due malviventi hanno approfittato della distrazione di un’anziana signora 85enne, riuscendo a sottrarle con destrezza il portafogli direttamente dalla borsa. Subito dopo il colpo, i soggetti si sono dati alla fuga a bordo di una berlina. A fare la differenza è stata l’acuta prontezza e lo spiccato senso del dovere di un militare libero dal servizio della Stazione Carabinieri di Montemarciano.

Il militare, sebbene in quel momento fosse libero dal servizio e a bordo della propria auto privata, ha notato il veicolo sospetto in movimento. Avendo riconosciuto l’autovettura come mezzo solitamente in uso a soggetti dediti a reati contro il patrimonio, ha deciso di non esitare: ha iniziato a seguire a distanza i fuggitivi, permettendo la loro localizzazione e coordinando l’intervento sul territorio. Grazie al costante monitoraggio e alla pronta risposta operativa dei militari della locale Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima, l’autovettura in fuga è stata bloccata lungo la Strada Statale 16 “Adriatica”.

La successiva perquisizione veicolare operata dai militari ha consentito di rinvenire la refurtiva: il portafogli sottratto poco prima all’anziana vittima è stato così recuperato intatto e restituito alla legittima proprietaria. Questa operazione evidenzia ancora una volta il valore insostituibile del controllo capillare del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri e l’eccezionale dedizione al servizio dei suoi militari, pronti a intervenire con efficacia a tutela della sicurezza pubblica e delle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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