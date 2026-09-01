Frasassi Skyrace, sabato la corsa che sfida il cielo

San Vittore delle Chiuse si prepara ad accogliere atleti da tutta Italia per il Campionato Regionale Assoluto di Skyrunning

GENGA – C’è una linea sottile dove la terra smette di essere orizzontale e la corsa diventa scalata. Sabato 5 settembre 2026, per la decima volta, centinaia di atleti provenienti da ogni parte dello Stivale, la attraverseranno di corsa, con il fiato corto e lo sguardo dritto verso il cielo.

È la Frasassi Skyrace, organizzata da ASD Space Running, che porterà ancora una volta gli sportivi regionali e nazionali su San Vittore delle Chiuse, a Genga, cuore geografico ed emotivo di uno degli scenari naturalistici più suggestivi delle Marche: quello del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

La corsa, valevole come Campionato Regionale Assoluto di Skyrunning, prenderà il via alle ore 14:30 e si aprirà con il 3° Memorial a Chiara Ruggeri, giovane dottoressa di San Vittore di Genga scomparsa prematuramente, un tributo che negli anni è diventato parte integrante dell’identità della manifestazione, capace di unire l’agonismo più puro al ricordo e alla condivisione.

Tre le distanze in programma per rispondere a diversi livelli di allenamento ed esperienza: Frasassi Skyrace – 21 km, 1350 m D+, qualifier iTRA e prova di 20K M, Frasassi Trail – Mini Sky – 11 km, 650 m D+, Frasassi Walk – 11 km, 650 m D+, non competitiva. Un percorso impegnativo, tra i saliscendi rocciosi che hanno reso celebre l’area di Frasassi anche nel panorama internazionale dello skyrunning, in grado di mettere alla prova gambe e cuore degli atleti più esperti, ma anche di aprire, con la camminata non competitiva, la manifestazione a chiunque voglia vivere l’atmosfera della gara in montagna.

L’evento gode del sostegno e della collaborazione di un’ampia rete di partner ed enti del territorio: il Comune di Genga, la Città di Fabriano, il Soccorso Alpino e Speleologico, il Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, le Grotte di Frasassi, Fessura, oltre a numerosi sponsor tecnici e commerciali che da anni accompagnano la crescita della manifestazione.

Dieci edizioni non sono soltanto un numero: sono dieci stagioni di allenamenti, dieci storie di fatica e soddisfazione scritte sui sentieri del Parco Naturale. La Frasassi Skyrace si conferma così un appuntamento fisso per il movimento dello skyrunning italiano e un’occasione unica per scoprire, correndo o camminando, uno dei paesaggi carsici più spettacolari d’Europa.

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Il Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi è nato nel 1997 e con i suoi 10.026 ettari rappresenta l’area protetta più estesa delle Marche. Conta 1250 specie vegetali, 40 mammiferi, 29 tra rettili ed anfibi, 105 specie di uccelli, tra cui l’aquila reale e ben 35 sentieri ufficiali, offrendo la possibilità di cammini e tour in bicicletta.

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