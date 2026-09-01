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Frasassi Skyrace, sabato la corsa che sfida il cielo

Diwww.laltrogiornale.it

Set 1, 2026

San Vittore delle Chiuse si prepara ad accogliere atleti da tutta Italia per il Campionato Regionale Assoluto di Skyrunning

GENGA – C’è una linea sottile dove la terra smette di essere orizzontale e la corsa diventa scalata. Sabato 5 settembre 2026, per la decima volta, centinaia di atleti provenienti da ogni parte dello Stivale, la attraverseranno di corsa, con il fiato corto e lo sguardo dritto verso il cielo.

È la Frasassi Skyrace, organizzata da ASD Space Running, che porterà ancora una volta gli sportivi regionali e nazionali su San Vittore delle Chiuse, a Genga, cuore geografico ed emotivo di uno degli scenari naturalistici più suggestivi delle Marche: quello del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

La corsa, valevole come Campionato Regionale Assoluto di Skyrunning, prenderà il via alle ore 14:30 e si aprirà con il 3° Memorial a Chiara Ruggeri, giovane dottoressa di San Vittore di Genga scomparsa prematuramente, un tributo che negli anni è diventato parte integrante dell’identità della manifestazione, capace di unire l’agonismo più puro al ricordo e alla condivisione.

Tre le distanze in programma per rispondere a diversi livelli di allenamento ed esperienza: Frasassi Skyrace – 21 km, 1350 m D+, qualifier iTRA e prova di 20K M, Frasassi Trail – Mini Sky – 11 km, 650 m D+, Frasassi Walk – 11 km, 650 m D+, non competitiva. Un percorso impegnativo, tra i saliscendi rocciosi che hanno reso celebre l’area di Frasassi anche nel panorama internazionale dello skyrunning, in grado di mettere alla prova gambe e cuore degli atleti più esperti, ma anche di aprire, con la camminata non competitiva, la manifestazione a chiunque voglia vivere l’atmosfera della gara in montagna.

L’evento gode del sostegno e della collaborazione di un’ampia rete di partner ed enti del territorio: il Comune di Genga, la Città di Fabriano, il Soccorso Alpino e Speleologico, il Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, le Grotte di Frasassi, Fessura, oltre a numerosi sponsor tecnici e commerciali che da anni accompagnano la crescita della manifestazione.

Dieci edizioni non sono soltanto un numero: sono dieci stagioni di allenamenti, dieci storie di fatica e soddisfazione scritte sui sentieri del Parco Naturale. La Frasassi Skyrace si conferma così un appuntamento fisso per il movimento dello skyrunning italiano e un’occasione unica per scoprire, correndo o camminando, uno dei paesaggi carsici più spettacolari d’Europa.

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Il Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi è nato nel 1997 e con i suoi 10.026 ettari rappresenta l’area protetta più estesa delle Marche. Conta 1250 specie vegetali, 40 mammiferi, 29 tra rettili ed anfibi, 105 specie di uccelli, tra cui l’aquila reale e ben 35 sentieri ufficiali, offrendo la possibilità di cammini e tour in bicicletta.

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