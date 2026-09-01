Cimas: vent’anni al fianco del Coni, ora la vetrina dei Giochi del Mediterraneo

Dalla ristorazione della delegazione azzurra alle Olimpiadi di Parigi alla gestione di Casa Italia a Taranto 2026. La società benefit marchigiana è Institutional Partner dei Giochi del Mediterraneo, in un rapporto con il CONI che dura dal 2006 e attraversa alcuni dei principali appuntamenti dello sport italiano e internazionale

URBANIA – Dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a Casa Italia per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Per Cimas Ristorazione è la traiettoria di una relazione con il mondo dello sport italiano che dura da vent’anni e che oggi raggiunge uno dei suoi passaggi più prestigiosi.

Nel 2024, a Parigi, il CONI ha affidato a Cimas la gestione dei servizi alimentari per atleti, tecnici e dirigenti della delegazione italiana. Il team dell’azienda ha operato nella struttura che ospitava l’INJA Luis Braille, nel centro della capitale francese, confrontandosi con le esigenze organizzative e nutrizionali dello sport di alto livello e con gli standard di un appuntamento globale.

Un’esperienza nella quale la competenza nella ristorazione si è intrecciata con la capacità di lavorare per una delegazione sportiva ai massimi livelli, senza rinunciare alla valorizzazione della cultura gastronomica italiana. Accanto ai menu destinati agli atleti, Cimas ha portato a Parigi anche alcune espressioni della tradizione, come il crostolo del Montefeltro, trasformando la tavola in uno strumento di racconto del territorio.

Oggi, a due anni da quell’esperienza, il rapporto si rinnova in una forma diversa e per certi versi ancora più rappresentativa. Cimas è Institutional Partner dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e ha gestito Casa Italia, la hospitality house della delegazione italiana, che resterà operativa fino alla conclusione della manifestazione, il 3 settembre 2026.

Allestita sul rooftop dell’Hotel Salina, con vista sul Golfo di Taranto, Casa Italia è il luogo di rappresentanza dell’Italia Team: uno spazio nel quale atleti, istituzioni, partner, media e ospiti si incontrano al termine delle competizioni, celebrano i risultati e condividono le emozioni dei Giochi.

«Per noi Casa Italia rappresenta prima di tutto un riconoscimento – sottolinea Denis Sansuini, co-titolare di Cimas Ristorazione –. La collaborazione con il CONI dura dal 2006 e nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di partecipare a molti grandi appuntamenti dello sport italiano. Dopo l’esperienza di Parigi 2024, essere oggi chiamati a gestire Casa Italia a Taranto ha un significato particolare: è la conferma di un rapporto costruito nel tempo attraverso esperienza, affidabilità e capacità organizzativa».

La collaborazione tra Cimas e CONI è infatti molto più lunga dei due grandi appuntamenti olimpici e mediterranei. Dal 2006 l’azienda partecipa, con ruoli e modalità differenti, a numerosi grandi eventi sportivi, dai Mondiali di atletica leggera ai Campionati europei di diverse discipline.

Una relazione costruita progressivamente, nella quale la ristorazione rappresenta una parte di un sistema più ampio di servizi destinati a eventi caratterizzati da elevati standard organizzativi.

È proprio questa esperienza ad aver consentito a Cimas di sviluppare nel tempo competenze specifiche nella gestione di contesti nei quali precisione, flessibilità, affidabilità e capacità di lavorare secondo procedure rigorose diventano fattori determinanti.

«Lo sport ci ha insegnato molto sul valore dell’organizzazione – aggiunge Sansuini –. Sono contesti nei quali ogni dettaglio deve funzionare e nei quali il livello di servizio deve essere coerente con l’importanza dell’evento. È una scuola importante anche per un’azienda come la nostra, perché ci obbliga continuamente a misurarci con standard elevati».

La presenza a Taranto si inserisce così nel percorso di Cimas come ulteriore riconoscimento di un’esperienza maturata al fianco del movimento sportivo italiano. A Casa Italia la componente gastronomica si integra con l’ospitalità e con le attività di relazione, in un contesto nel quale qualità del servizio, capacità organizzativa e cura dell’accoglienza contribuiscono alla rappresentazione dell’Italia Team. Per Cimas è anche l’occasione di portare nel cuore dei Giochi del Mediterraneo una cultura dell’ospitalità che affonda le proprie radici nel territorio e che, negli anni, ha trovato nei grandi eventi sportivi una delle sue più importanti dimensioni di confronto.

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Cimas, società benefit della ristorazione collettiva

Fondata nel 1984, Cimas Ristorazione è una società benefit e rappresenta oggi una delle principali realtà della ristorazione collettiva nel Centro Italia. In oltre quarant’anni di attività l’azienda ha costruito una presenza diffusa in sei regioni, sviluppando servizi dedicati a scuole, enti pubblici, comunità e strutture socioassistenziali, ai quali si affiancano attività di catering e ristorazione organizzata.

La società gestisce oltre 65 mense e serve mediamente circa 20mila pasti al giorno, grazie al lavoro di 650 professionisti specializzati, confermandosi una realtà capace di coniugare dimensione industriale, qualità del servizio e radicamento territoriale.

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