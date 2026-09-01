Auto alimentata a metano in fiamme in serata a Falconara

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19 in via Giovanni Minzoni per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra di Ancona ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

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