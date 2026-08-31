Giorgio Girelli: “Corinna Sperandini  porta Fano nello spazio”

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Il Corriere della Sera ha dedicato (30 agosto) un ampio servizio alla imprenditrice fanese Corinna Sperandini la quale ha creato “le tute spaziali autorizzate dalla Federal Aviation Administration e dalla Nasa, già utilizzate sulla stazione internazionale nella missione Ax-3”.

E ciò non può che fare piacere anche se “L’ Altro Giornale”, da tempo (25.11.2025), ha messo in rilievo le performance della brillante amministratrice delegata della Spacewear, l’azienda da lei fondata nel 2021. Come pure il Centro Studi Marche (CESMA) di Roma già nel 2025 la insignì del titolo di “Marchigiana dell’anno” con questa motivazione: «Per il talento imprenditoriale con cui ha portato innovazione e creatività nel settore della tecnologia tessile. La sua capacità di guardare al futuro con intuizione e determinazione ha definito nuove prospettive per le idee e per le Marche, favorendo una crescita innovativa e sostenibile».

La cerimonia ebbe luogo a Roma nella prestigiosa Sala Capitolare del Senato con l’intervento del Presidente del Collegio dei Senatori Questori Antonio De poli e del prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco che nel suo arguto ed apprezzato intervento, essendo stato premiato anche il noto esportatore calzaturiero Onelio Fratesi, tra l’altro commentò”: “Se possiamo dire che le Marche con lui camminano nel mondo, con la Sperandini ci siamo così assicurati la presenza di Fano nello spazio!”.

Sperandini è stata presidente del settore tessile-abbigliamento di Confindustria Marche, vice presidente di Confindustria Pesaro e Urbino, membro della commissione nazionale Aerospazio di Confindustria nonché docente della università Carlo Bo. Sulla sua attività imprenditoriale puntualizza: “Negli ultimi anni il nostro Paese ha perso molti marchi e competenze. Dobbiamo recuperare questa leadership investendo nella innovazione tecnologica”.

*Presidente Onorario Centro Studi Marche – Roma

Nella foto: Giorgio Girelli ed Antonio De Poli premiano Corinna Sperandini

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