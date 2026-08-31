A Pesaro diecimila cuori e un’Italia senza coraggio: la Serbia domina / VIDEO

Vitrifrigo Arena vestita d’azzurro, ma l’Italia parte con il freno a mano. Troppi errori, troppi falli, poco talento e pochissima personalità. Fontecchio e Niang provano a tenere in piedi una squadra che sembra aver paura della Serbia

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO — Diecimila persone. Diecimila cuori italiani. Una Vitrifrigo Arena vestita a festa, rumorosa, passionale, innamorata della Nazionale.

Pesaro aveva fatto tutto quello che doveva fare.

Mancava soltanto l’Italia.

E nel primo tempo della sfida con la Serbia, gli azzurri sembrano presentarsi sul parquet con una paura addosso che non dovrebbe appartenere a una Nazionale che vuole andare al Mondiale.

La Serbia, invece, entra in partita con la faccia giusta. Fisica, cattiva, organizzata, determinata. L’Italia no.

L’Italia parte con il freno a mano tirato, perde palloni, sbaglia scelte elementari e soprattutto si carica immediatamente di falli. Il problema non è soltanto tecnico: è psicologico.

E quando davanti hai la Serbia di Nikola Jokić, tre volte MVP NBA e campione NBA, non puoi permetterti di regalare nulla.

JOKIĆ COMINCIA A FARE MALE

Poi c’è Nikola Jokić.

Il giocatore tanto atteso non parte necessariamente con il botto, ma progressivamente prende confidenza con la partita e diventa un problema enorme per l’Italia.

E qui emerge una delle fotografie più preoccupanti del primo tempo: l’Italia non riesce a trovare una risposta fisica e tecnica adeguata.

Ricci finisce subito dentro una partita complicatissima. I falli diventano un macigno e condizionano le rotazioni azzurre.

E quando perdi uomini per falli contro una squadra come la Serbia, praticamente ti stai scavando la fossa da solo.

TROPPI AZZURRI SOTTO IL LIVELLO DELLA PARTITA

Il primo tempo racconta anche un’altra verità, molto più amara.

Alcuni veterani della Nazionale non sembrano semplicemente dentro la partita.

Ricci, Tonut e Melli — e più in generale diversi giocatori chiamati a dare esperienza — non riescono a incidere come sarebbe necessario in una serata di questo livello.

E non basta avere la maglia azzurra.

Queste sono le partite nelle quali devi dimostrare di meritarla.

L’Italia ha bisogno di personalità, di rimbalzi, di difesa, di contropiede, di coraggio. Invece arrivano palle perse, falli e possessi gestiti male.

La Serbia ringrazia. Per Avramovic 20 punti e per Guduric 19

E POI CI SONO FONTECCHIO E NIANG

In mezzo alla confusione, almeno due giocatori provano a dare un senso alla serata.

Simone Fontecchio è uno dei pochi azzurri che sembra avere la personalità necessaria per affrontare questa Serbia.

E Saliou Niang porta energia, fisicità, voglia. Ma due o tre giocatori non possono giocare una partita contro la Serbia.

Serve una squadra. E nel primo tempo, la squadra italiana si vede soltanto a tratti.

IL CAPITOLO ARBITRAGGIO

Poi c’è il capitolo arbitrale.

E qui la sensazione che arriva dal parquet è quella di una direzione che lascia parecchie perplessità al pubblico pesarese.

Fischi, contatti, interpretazioni dei duelli fisici: la partita diventa nervosa.

La Serbia è abilissima nel portare l’Italia dentro questo tipo di partita. E alcune cadute, alcuni contatti e alcune situazioni di gioco fanno infuriare una Vitrifrigo Arena che comincia a percepire una partita difficile anche dal punto di vista arbitrale. Non è però soltanto una questione di arbitri.

Perché quando una squadra perde palloni, concede rimbalzi e commette una quantità enorme di falli, non può cercare tutte le proprie colpe fuori dal parquet.

E questo è forse il punto più importante.

BANCHI, SERVIVA PIÙ CORAGGIO

Luca Banchi ha davanti una situazione complicatissima. Ma proprio per questo serviva forse una Nazionale più aggressiva, più sfrontata, più coraggiosa. Non una squadra che subisce. Non una squadra che aspetta.

Non una squadra che sembra quasi chiedere alla Serbia il permesso di giocare.

Contro la Serbia devi andare a prenderti la partita.

E nel primo tempo l’Italia non lo fa.

La squadra serba appare più forte, ma soprattutto appare più convinta di esserlo.

Questa è la differenza che fa più male. E il primo tempo finisce 40 a 31 per la Serbia ma poteva andare molto peggio.

…..Nel terzo quarto: l’Italia ritrova l’orgoglio

Dopo un primo tempo timoroso, gli azzurri rientrano con un parziale di 5-0 che riaccende la Vitrifrigo Arena. È il momento migliore della squadra di Luca Banchi.

Nico Mannion trascina l’Italia con 12 punti nel solo terzo periodo, mentre Fontecchio continua a guidare con personalità. Sul 44-44 la partita sembra poter cambiare volto.

Restano però le proteste per alcuni episodi arbitrali molto contestati: una stoppata pulita di Fontecchio trasformata in fallo e un contatto evidente su Mannion lasciato correre. Il quarto fallo di Polonara e quello di Niang complicano ulteriormente la rincorsa.

La Serbia resiste e chiude il periodo avanti 57-54.

… Il quarto quarto: solo dieci punti e il crollo

Negli ultimi dieci minuti l’Italia si spegne completamente.

Gli azzurri realizzano appena 10 punti, mentre la Serbia punisce ogni distrazione con le triple di Aleksa Avramović e il dominio sotto canestro di Nikola Milutinov. La difesa italiana perde compattezza e i serbi prendono definitivamente il controllo della gara.

Il dato che racconta meglio la partita è quello dei rimbalzi: 40 per la Serbia contro 26 dell’Italia. A questo si aggiungono troppe palle perse e una quantità di falli che ha condizionato per tutta la serata la rotazione degli azzurri.

…Il verdetto

Il 76-64 finale premia con pieno merito una Serbia più forte, più profonda e soprattutto più talentuosa.

L’Italia, invece, esce con molte domande. Hanno deluso proprio i veterani, chiamati a dare equilibrio e leadership nelle partite decisive. E anche Luca Banchi esce ridimensionato: in pochi giorni una qualificazione che sembrava saldamente in mano agli azzurri è diventata improvvisamente complicata.

L’unica squadra che non ha perso è stata il pubblico.

PESARO MERITAVA UN’ALTRA ITALIA

E allora guardiamola, questa Vitrifrigo Arena.

Diecimila persone.

Una città che vive di basket.

Una piazza che ha accolto la Nazionale con entusiasmo straordinario. Pesaro è stata scelta ancora una volta come casa dell’Italbasket proprio per il suo rapporto storico con questo sport.

Il pubblico ha risposto.

L’Italia, almeno nel primo tempo, molto meno.

E questa è la fotografia più amara:

Pesaro ha messo il cuore.

La Serbia ha messo il talento.

L’Italia ha messo paura.

Ora servirà un secondo tempo completamente diverso.

Perché se l’Italia continua a giocare così, non sarà soltanto la Serbia a vincere la partita.

Sarà soprattutto l’Italia a perderla da sola.

E davanti a diecimila italiani innamorati della Nazionale, sarebbe la cosa più difficile da accettare.

QUI SOTTO due video:

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