A Fabriano torna la Festa dello Sport targata Avis: il 12 settembre ai Giardini Margherita

FABRIANO – SPORT, SALUTE E SOLIDARIETÀ i termini che riassumono a pieno la manifestazione, giunta alla 12ª edizione, che trasformerà il parco cittadino in una palestra a cielo aperto. Sport, divertimento e inclusione per bambini, giovani e famiglie, insieme alla sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue.

I Giardini Margherita si preparano a diventare ancora una volta il cuore dello sport, della salute e della solidarietà. Sabato 12 settembre torna a Fabriano la Festa dello Sport, l’appuntamento promosso dall’AVIS Comunale di Fabriano e dal Gruppo Organizzatore Festa dello Sport, giunto quest’anno alla 12ª edizione.

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’AST – Dipartimento di Prevenzione, del CONI e di Sport e Salute, con Radio Gold nel ruolo di media partner.

Un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, porta all’interno del polmone verde della città numerose realtà sportive del territorio, con l’obiettivo di avvicinare soprattutto i più giovani alla pratica sportiva e, allo stesso tempo, promuovere i valori della solidarietà e della donazione del sangue.

A partire dalle prime ore del pomeriggio, le società sportive allestiranno i propri spazi all’interno dei Giardini Margherita, offrendo a bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive.

Sarà una vera e propria palestra a cielo aperto, dove movimento, gioco e socializzazione si uniranno in un pomeriggio pensato per tutte le età. Un’occasione per scoprire nuove attività, incontrare le associazioni sportive cittadine e vivere il parco attraverso lo sport.

Accanto alla componente sportiva, grande attenzione sarà riservata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. I volontari dell’AVIS Fabriano saranno presenti con un punto informativo per incontrare i cittadini, spiegare il valore della donazione del sangue e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la comunità.

La Festa dello Sport si conferma così non soltanto un momento di svago, ma anche una vetrina sociale e un’occasione di sensibilizzazione, capace di mettere insieme associazioni, istituzioni, mondo dello sport e volontariato.

Il presidente dell’Avis Fabriano Sebastiano Paglialunga: “La coesione maturata tra le varie Società Sportive, Avis, Amministrazione Comunale, Asur, Coni e tante altre lo stimolo ampliare le collaborazioni per mettere in campo altri progetti interessanti che ci vedranno lavorare insieme”.

L’appuntamento del 12 settembre ai Giardini Margherita è aperto a tutta la cittadinanza, per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento, dell’inclusione e della solidarietà.

Per Informazioni e cortese richiesta di adesione a tutti gli organi di informazione: Daniele Gattucci – gattuccidaniele@gmail.com – gattucci.daniele@alice.it 329 40 76 653 WhatsApp – Telegram

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