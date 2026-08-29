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Sicurezza stradale sulla riviera del Conero: i Carabinieri di Osimo denunciano un uomo per guida in stato di ebbrezza

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 29, 2026

NUMANA – Nell’ambito dell’incessante attività di controllo del territorio finalizzata a garantire la sicurezza stradale e a prevenire condotte di guida pericolose, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 29 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno.

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino intorno alle 5.00 a Numana. Durante un mirato posto di controllo istituito lungo la trafficata Via Litoranea, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato una berlina condotta dall’uomo, residente in uno dei comuni limitrofi. Sottoposto al test con l’etilometro, il conducente è risultato positivo alla prova prevista dalla normativa vigente, registrando un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l, notevolmente superiore alla soglia di legge.

I carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida del giovane e alla contestuale segnalazione alla Prefettura di Ancona. L’intervento tempestivo e l’efficacia del dispositivo di controllo messo in atto dai Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno consentito di neutralizzare una situazione di potenziale e grave pericolo per l’incolumità pubblica, in un tratto stradale costiero particolarmente frequentato in questo periodo dell’anno. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza cruciale di questi controlli preventivi, specialmente nelle fasce orarie notturne e nei luoghi a maggiore afflusso turistico, ribadendo l’impegno costante nel contrastare comportamenti irresponsabili alla guida per la tutela e la salvaguardia della vita umana sulle strade.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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