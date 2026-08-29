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Cade in un pozzo di 20 metri, recuperato dai Vigili del fuoco / VIDEO

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Ago 29, 2026

MOMBAROCCIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10:30 per soccorrere un uomo caduto all’interno di un pozzo profondo circa 20 metri, con presenza di acqua.
La squadra di Pesaro, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha raggiunto e recuperato l’uomo mediante tecniche SAF.

La persona, rimasta sempre cosciente, è stata affidata alle cure del personale sanitario. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

QUI SOTTO un video:

 

 

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