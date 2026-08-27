Stefanini alimenta l’ambizione della VL: «Il posto giusto, nel momento giusto»

di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO — Un filo conduttore unisce le parole pronunciate nella sala della Banca di Pesaro: ambizione. Un’ambizione espressa con equilibrio, senza proclami, ma sostenuta dalla convinzione che la VL Basket stia costruendo un progetto significativo. La presentazione di Gabriele Stefanini, ultimo importante innesto del mercato biancorosso, rappresenta molto più dell’arrivo di un realizzatore di alto livello: è il segnale di una società determinata a proseguire il proprio percorso di crescita e a competere ai massimi livelli della Serie A2.

Un talento in grado di incidere sulle partite

Stefanini arriva a Pesaro con un’identità tecnica ben definita. È un giocatore capace di creare punti dal nulla, di superare l’avversario sul primo passo e di costruire gioco per i compagni. Un esterno moderno e imprevedibile, dotato di qualità offensive in grado di modificare gli equilibri di una gara, ma anche disponibile a mettersi al servizio della squadra.

«Mi sento un playmaker – ha spiegato – e battere il mio avversario sul primo passo per creare gioco è una delle cose che mi piace di più». Parole che descrivono un cestista capace non soltanto di finalizzare, ma anche di leggere le situazioni e coinvolgere i compagni.

L’esperienza maturata negli Stati Uniti

Nel percorso di Stefanini figura anche l’esperienza negli Stati Uniti, un passaggio che gli ha consentito di acquisire un patrimonio tecnico e mentale significativo. Intensità, ritmo, responsabilità individuale e cultura del lavoro sono elementi che oggi porta con sé e che la VL auspica possano rappresentare un valore aggiunto all’interno dello spogliatoio.

Non si tratta soltanto di un innesto di qualità: Stefanini è chiamato a elevare il livello complessivo della squadra.

Egidio: pazienza, tempismo e visione

Il direttore sportivo Nicola Egidio ha sintetizzato il significato dell’operazione con una frase destinata a rappresentare la filosofia della nuova VL: «Right place, right moment». Il posto giusto, nel momento giusto.

Dietro queste parole si cela una visione precisa. Costruire una squadra competitiva non significa semplicemente accumulare nomi importanti, ma rispettare i tempi, avere pazienza e inserire ogni elemento quando il progetto è realmente pronto ad accoglierlo. Secondo Egidio, Stefanini rappresenta esattamente questo: il giocatore giusto per una squadra che sta definendo un’identità sempre più chiara.

La fiducia nel lavoro dell’allenatore completa il quadro di una società intenzionata a crescere con gradualità, senza bruciare le tappe.

Un sogno sostenuto dal realismo

Mentre Pesaro vive giorni di grande basket grazie alla presenza della Nazionale italiana, impegnata in città in vista della sfida con la Serbia per le qualificazioni mondiali, l’entusiasmo dei tifosi biancorossi continua a crescere.

L’arrivo di Stefanini alimenta inevitabilmente aspettative importanti. Nessuno, tuttavia, intende perdere il senso della misura. Ambizione sì, presunzione no. È proprio questo equilibrio a rendere credibile il progetto della VL.

Nella scorsa stagione Pesaro è stata una delle sorprese della Serie A2. Oggi la sensazione è che quella sorpresa possa trasformarsi in una candidatura autorevole. Il percorso sarà lungo e il campionato particolarmente competitivo, ma il messaggio lanciato dalla società è chiaro: questa VL non vuole limitarsi a partecipare.

Vuole essere protagonista. E l’arrivo di Gabriele Stefanini rappresenta molto più di un acquisto: è una dichiarazione di intenti.

Un grande in bocca al lupo naturalmente a Mikk Jurkatamm e Matteo Tambone, che tra oggi e domani affronteranno l’intervento chirurgico: tutta Pesaro è con voi, vi manda forza e coraggio e vi aspetta presto in campo, pronti a tornare a regalarci emozioni con la maglia della VL.

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