Una truffa da 98mila euro sventata a Chiaravalle dai Carabinieri: interamente recuperato il bottino

L’efficace e tempestiva azione investigativa dei militari della Stazione salva i risparmi di una pensionata 70enne raggirata con la tecnica del “finto operatore”. Sequestrato il conto del truffatore

CHIARAVALLE – La vicenda ha inizio lo scorso 15 agosto, quando l’anziana vittima si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Chiaravalle per denunciare un sofisticato raggiro subito nei giorni precedenti.

Qualche giorno prima, la donna aveva infatti ricevuto sul proprio telefono cellulare un SMS ingannevole che preannunciava l’accredito di una somma di denaro sul suo conto corrente bancario.

Nel testo del messaggio veniva indicata un’utenza fissa da contattare per ricevere ulteriori dettagli. Una volta composto il numero, la 70enne è caduta nella trappola tesa dai malviventi: all’altro capo del telefono, un sedicente operatore di una nota società di servizi di pagamento, e un altrettanto falso addetto della Questura di Ancona poi, l’hanno convinta che fosse in corso un tentativo di frode sul suo conto. Indotta a credere di essere sotto attacco informatico, la donna ha fornito le proprie credenziali di accesso bancarie.

Da quel momento, i truffatori hanno preso il controllo del conto, disponendo immediatamente due bonifici consecutivi del valore di ben 49.000 euro ciascuno, per un totale di 98.000 euro. Ricevuta la denuncia della vittima, i Carabinieri di Chiaravalle si sono attivati con straordinaria reattività. I militari hanno avviato immediati e mirati accertamenti finanziari che hanno prodotto un primo, fondamentale risultato: il congelamento e l’annullamento del secondo bonifico di 49.000 euro prima che potesse essere incassato, sventando così sul nascere metà del colpo.

Le indagini non si sono fermate qui. Attraverso una fulminea e meticolosa analisi dei flussi finanziari, i Carabinieri sono riusciti a tracciare la prima tranche di 49.000 euro, confluita su un conto corrente bancario specifico.

Nel giro di pochi giorni, l’attività investigativa ha permesso di identificare il titolare e reale utilizzatore di tale conto: un 35enne, residente fuori regione, soggetto già noto alle forze di polizia. Su richiesta dei militari, l’Autorità Giudiziaria di Ancona ha emesso un decreto di sequestro preventivo sul conto corrente intestato all’uomo, permettendo così di recuperare integralmente i 49.000 euro che vi erano stati depositati. La somma sequestrata sarà interamente restituita alla legittima proprietaria.

L’operazione della Stazione di Chiaravalle evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La tempestività con cui la vittima ha denunciato l’accaduto ha evitato che l’odioso reato si consumasse definitivamente, restituendo serenità e speranza a una cittadina duramente colpita. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate che combinano messaggi di testo ingannevoli (smishing) e telefonate con sostituzione di persona (vishing). Si raccomanda di diffidare da notifiche di accrediti o rimborsi inattesi: i messaggi che annunciano l’arrivo improvviso di somme di denaro sono quasi sempre esche progettate per spingere la vittima ad agire impulsivamente. Non chiamare mai i numeri indicati nei messaggi: se un SMS vi invita a contattare un numero di telefono specifico per sbloccare una transazione o ricevere informazioni, non fatelo.

Per qualsiasi verifica, utilizzate esclusivamente i contatti ufficiali della vostra banca o i numeri stampati direttamente sul retro della vostra carta di credito. Attenzione alla recita del “finto poliziotto/carabiniere” o “finto operatore”: nei raggiri più complessi, i criminali mettono in scena una vera e propria recita telefonica. Possono fingersi prima assistenti di un servizio di pagamento e poi passarvi un sedicente rappresentante delle forze dell’ordine per confermare un “finto attacco hacker” in corso.

Ricordate che nessun poliziotto, carabiniere o impiegato di banca vi contatterà mai per chiedervi di spostare denaro o per richiedere le vostre chiavi d’accesso. Custodire gelosamente le credenziali bancarie: le password di accesso all’home banking, i codici PIN e i codici OTP (le password temporanee usa-e-getta inviate via SMS per autorizzare i pagamenti) sono strettamente personali. Nessun operatore legittimo vi chiederà mai di leggerli o digitarli al telefono.

Agire immediatamente in caso di sospetto: Il fattore tempo è determinante. Se vi rendete conto di aver condiviso i vostri dati, contattate immediatamente il numero verde della vostra banca per bloccare il conto e le carte. Subito dopo, presentate denuncia ai Carabinieri.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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