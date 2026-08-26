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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Pronto intervento dei Carabinieri ad Ancona: segnalato straniero per violazione dell’ordine di espulsione

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 26, 2026

ANCONA – Nella serata, intorno alle ore 20:00, in Piazza Roma, i militari della Stazione Carabinieri Ancona Centro sono intervenuti a seguito della segnalazione di un soggetto in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, il quale stava importunando con insistenza un gruppo di giovani donne.

L’efficace e tempestiva azione dei Carabinieri ha consentito di fermare l’uomo e di procedere immediatamente alle operazioni di identificazione. Il soggetto, un tunisino 46enne, disoccupato, senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia, è risultato non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

I successivi accertamenti condotti dai militari hanno infatti rivelato che l’uomo era destinatario di un recente ordine di espulsione dal Territorio Nazionale emesso dalla Prefettura di Ancona risalente al 6 agosto scorso, al quale non aveva ottemperato.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione dell’ordine di espulsione. Successivamente, i Carabinieri hanno provveduto al suo contestuale accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Roma – Ponte Galeria, dove verranno avviate le successive procedure di espulsione definitiva dal territorio dello Stato. Questo intervento testimonia ancora una volta il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza pubblica, a tutelare i cittadini – in particolare le fasce più vulnerabili – e a contrastare con fermezza la criminalità e l’immigrazione clandestina.

 

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