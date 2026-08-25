Per Maria Tiziana l’età delle origini e quella delle risposte

Di TIBERIO CRIVELLARO

“Asino chi legge” (EDEN Edizioni, Tarantasca – CN), titolo provocatorio di Miriam T. Rabera la quale nei dieci capitoletti del romanzo familiaris, in apertura di ognuno, ama colloquiare con lettrici e lettori e alla stesso tempo incuriosirli a continuare a leggere: da L’età delle origini a quello più struggente e toccante Dov’è mio fratello?

Prima di scriverne in sunto, (che mira non svelare il finale, ma a incitarvi verso l’acquisto di questo romanzo autobiografico), vi informo che il nome dell’autrice è uno pseudonimo (so qual è il suo vero nome, ma state freschi se ve lo dico, tanto che la vostra curiosità non si paga neanche al sabato di sapore fenoliano).

Lo stile della Rabera è deciso, appassionate, descrittivo, persuasivo e isotopico (nel significante di ricchezza) come quello di una scrittrice navigata che cattura il lettore sino a renderlo partecipe. Lo scrivente l’ha letto d’un fiato in cinque ore. Einaudi, Mondadori, E/O: sveglia, mettetela presto sotto contratto! Miriam Rabera, nel 2025 (o 2024? Boh, fa lo stesso) ha vinto il Premio Internazionale ASAS Città di Messina, lontana dai capricci dell’Etna, vulcanone che in questo periodo pare assai incavolato.

La storia: cronaca e diario di vita dai 3 anni della piccola Maria Teresa sbattuta dai servizi sociali da una struttura all’altra come si fa con un’orfana, seppur nata da una madre debole senza alcuna traccia di affetto e calore materno, quasi insignificante, sposata poi da un uomo violento e alcolizzato che torturava ogni notte, completamente ubriaco la piccolina, a quelli divenuta moglie.

Aveva un fratellino più grande di qualche anno relegato chissà dove. Nonostante le amare vicissitudini che la vita le riservava riesce, rassegnata, ad arrivare all’adolescenza, poi donna equilibrata grazie a un “salvataggio” inaspettato quand’era ragazzina. Ma non dimenticava mai il fratello Giovanni, decisa ora a voler rintracciarlo; chissà dov’era, sigh. Dove, miei cari, lo scoprirebbe Hercul Poirot, o meglio ancora, Jules Maigret; in alternativa usate la vostra sfera di cristallo, da. Intanto la vita di Maria Tiziana viveva tra i conflitti del bene e del male, di eventi che rivelavano l’orrore e la malvagità dell’essere umano.

Tra i conflitti, per fortuna, quelli dell’amore fatto di legami profondi che condizionano l’esistenza. E condiziona pure adesso la lettura degli asini che non leggono, divoratori di libri sollecitati a riflettere, mettersi nei panni della protagonista, della propria esistenza, la quale tuttavia può condurre dove non si pensa di arrivare. Non nell’isola che non c’è e neppure nel periplo di Itaca. Un lungo viaggio machadiano quello di Teresa Maria. Concludendo: con la grappa Bocchino di Mike Bongiorno, zovinotti, allegandovi un bel sunsum cordae. Perdonate il mio solito witz, Ave.

MIRIAM T. RABERA

ASINO CHI LEGGE

Eden Edizioni

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