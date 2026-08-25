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Operazione antidroga dei Carabinieri di Jesi: sequestrati involucri di cocaina e un documento di identità contraffatto

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 25, 2026

CASTELBELLINO – Durante la mattinata l’attenzione dei militari di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi, in servizio nel comune di Castelbellino è stata attirata da un’autovettura in transito lungo una delle strade del centro abitato.

Fermato il veicolo, i militari hanno identificato il conducente, un 20enne di origini straniere, regolarmente presente sul territorio nazionale. Il giovane è stato sottoposto a un’accurata perquisizione e l’intuizione dei militari ha trovato immediata conferma: il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 10 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 7,4 grammi, pronti per essere immessi nel mercato illecito.

Inoltre, all’atto dell’esibizione dei documenti, il giovane ha fornito ai carabinieri una carta d’identità contraffatta, in quanto privata del relativo microchip di sicurezza. Sia la sostanza stupefacente sia il documento d’identità alterato sono stati posti sotto sequestro e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa dal privato.

Questa ennesima operazione testimonia l’impegno costante con cui i Carabinieri della Compagnia di Jesi operano sul territorio della Vallesina, presidiando le arterie stradali e contrastando attivamente la criminalità e lo spaccio di droghe a tutela della salute e dell’ordine pubblico. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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