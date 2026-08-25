Dalla terra al cielo: un mosaico di Cristina Cucchi e Maria Grazia Focanti

Di PATRIZIA MINNOZZI

SANT’ANNA DEL FURLO – Sabato 29 agosto alle ore 16:30, nella splendida cornice del parco naturale del Furlo, si apre la XVII edizione della LAND ART, dal titolo “Sguardi nel Parco”. L’evento è stato promosso e organizzato dalla Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo di Andreina De Tomassi e Antonio Sorace, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fossombrone. Per l’occasione, verranno presentate una serie di opere di vari artisti, che andranno ad aggiungersi alle oltre 200 istallazioni che abbelliscono il Parco di sculture gia’ presenti in loco.

Cristina Cucchi, mosaicista e Maria Grazia Focanti, pittrice partecipano all’iniziativa con un Mosaico su totem dal titolo “Danza alla Vita”. Il progetto nasce dalla reinterpretazione, operata dalla mosaicista Cristina Cucchi, di un’opera pittorica di Maria Grazia Focanti dal titolo “Osservando una danza”, opportunamente rivisitata e realizzata su di un supporto cilindrico plastico interamente ricoperto da tessere di vetro, ceramica, specchi, mattonelle e materiali di recupero con vivaci tocchi di colore che spaziano dal blu all’azzurro e al bianco. Nel totem-mosaico, alto oltre due metri, le tessere azzurre e bianche non sono solo decorazione: ogni frammento di mosaico è un pezzo di cielo e di mare che, uniti, raccontano l’unione tra terra e infinito. L’azzurro evoca spiritualità, protezione e profondità dell’anima; il bianco purezza, luce e rinascita. Insieme, formano un linguaggio sacro: ciò che è spezzato torna intero e il totem diventa ponte tra mondo terreno e cielo, custode di armonia e memoria ancestrale. Nel totem “Danza alla Vita”si nota un forte richiamo alle opere della celebre pittrice e scultrice americana del Novecento Niki de Saint Phalle, che divenne famosa soprattutto per le sue monumentali sculture colorate, come quelle del celebre Giardino dei Tarocchi in Toscana, un luogo surreale e fiabesco, nato dalla fantasia e dal talento della grande scultrice e popolato da enormi sculture uniche nel loro genere.

L’artista negli anni ’50, scoprì le fantastiche opere di Antoni Gaudí, in Catalogna: queste sculture multiformi le fecero una profonda impressione, portandola a immaginare una sua versione del Parc Güell di Barcellona attraverso la realizzazione di un percorso coloratissimo ricoperto con le tessere da mosaico da tutto il mondo.

“Danza alla Vita” non è solo un titolo, è una filosofia: e’ l’idea che la bellezza stia nella complessità e nella molteplicità, e’un mosaico moderno che gioca con tessere di vetro, ceramica e metallo, utilizzando materiali di recupero e texture differenti, per creare forme astratte e luminose, che scintillano come frammenti di stelle, trasformando spazi urbani in opere d’arte che dialogano con la luce e il tempo presente. Una scultura a forma di totem che si erge solitaria, avvolta da tessere di mosaico dalle sfumature blu, azzurro e bianco che scintillano come onde di cielo e schiuma di mare; un’opera collocata in un parco-museo a cielo aperto, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in un luogo di pura condivisione che vuole essere un punto di incontro, in cui celebrare e vivere appieno la bellezza della vita.

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