Vl, il nuovo viaggio comicia dal silenzio di un leader

di GIUSEPPE CRISTINI

CARPEGNA – A volte un nuovo viaggio comincia senza proclami. Comincia con una voce pacata, con poche parole e con l’idea che per guidare una squadra non sia necessario stare davanti a tutti.

Andrea De Nicolao, nuovo play titolare della VL, si è presentato così. E forse non è un caso che proprio dalle sue parole si possa cominciare a raccontare la nuova Vuelle.

Alla domanda su quale leader voglia essere, De Nicolao ha risposto con un’immagine precisa: un leader silenzioso, altruista, non necessariamente al centro dell’attenzione, ma capace di aiutare tutti i compagni.

È una risposta che dice molto del giocatore, ma anche della squadra che Pesaro si appresta a conoscere.

Il playmaker, del resto, è il costruttore del gioco. È quello che deve leggere, scegliere, mettere ordine, capire quando accelerare e quando invece fermarsi. Non sempre è quello che fa più rumore. Spesso è quello che permette agli altri di esprimersi meglio.

Ed è forse proprio questa la prima identità della nuova VL: una squadra che dovrà imparare a diventare squadra.

A Carpegna, dove è cominciata la preparazione, il lavoro procede con una formazione profondamente rinnovata. Ci sono nuovi giocatori, nuovi equilibri, nuove gerarchie da costruire. E in una stagione che si annuncia durissima non basterà avere talento: serviranno conoscenza reciproca, sacrificio e soprattutto tempo.

De Nicolao lo sa bene. E nel suo messaggio c’è un’altra parola importante: lavoro.

Etica del lavoro, impegno, persistenza. Non formule retoriche, ma gli strumenti attraverso i quali rendere più semplice un percorso che semplice non sarà.

La VL riparte dunque da Carpegna con la consapevolezza che ogni squadra nuova deve prima di tutto trovare una propria anima. Il risultato non può essere immediato. Prima bisogna imparare a stare insieme, a conoscersi, a capire le caratteristiche dell’altro.

Poi ci saranno i tifosi.

E anche su questo De Nicolao ha lanciato un messaggio semplice ma potente: stare vicino alla squadra.

Perché la VL non è soltanto una società sportiva. È una parte della città. È una maglia che appartiene a una storia, a una tradizione, a generazioni di pesaresi che hanno vissuto il basket come qualcosa di molto più grande di una partita.

La città ama la VL. E una squadra nuova avrà bisogno anche di questo amore, soprattutto nei momenti nei quali le cose saranno più difficili.

Perché arriveranno, inevitabilmente, le vittorie e le sconfitte, le giornate belle e quelle complicate. Sarà allora che si capirà davvero quanto è stata costruita la nuova Vuelle.

Per ora, però, c’è un punto di partenza.

Un playmaker che sceglie di essere un leader senza bisogno di stare sotto i riflettori. Una squadra che deve ancora trovare i propri equilibri. Una città che aspetta di riconoscersi nella propria squadra.

E forse la nuova VL può cominciare proprio da qui: meno parole, più lavoro; meno protagonismi, più squadra.

Perché nel basket, come nella vita, spesso sono proprio le persone che fanno meno rumore quelle che aiutano una squadra a trovare la propria voce.

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