Tempestivo intervento dei Carabinieri Forestali: salvati centinaia di pesci dalla moria nel torrente Cesano

SERRA SANT’ABBONDIO – Un potenziale disastro ecologico è stato scongiurato grazie al tempestivo intervento dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Serra Sant’Abbondio, che hanno tratto in salvo centinaia di esemplari di fauna ittica rimasti intrappolati nelle pozze d’acqua in via di prosciugamento del torrente Cesano.

L’allarme è scattato lunedì 10 agosto 2026, durante un ordinario servizio di polizia fluviale. I Carabinieri Forestali, perlustrando il tratto del torrente nei pressi del vecchio mulino, hanno riscontrato lunghi tratti in completa secca, con pesci e piccoli anfibi ammassati in pozze d’acqua quasi stagnante e in evidente stato di sofferenza.

Comprendendo l’urgenza della situazione, i militari hanno immediatamente allertato il servizio di vigilanza ittica della Provincia tramite l’associazione FIPSAS, ente preposto alla gestione e al controllo della fauna fluviale, concordando tempestivamente un intervento di recupero.

Nonostante le evidenti difficoltà, percorrendo un lungo tratto del torrente è stato possibile catturare e mettere in salvo un’ingente quantità di pesci: circa 200 “scazzoni” (Cottus gobio Linnaeus) e oltre 150 Trote Fario (Salmo Trutta fario) di varie età e dimensioni. Gli esemplari sono stati prima raccolti con dei secchi e poi rilasciati in due punti leggermente più a monte del torrente, dove il fondo roccioso garantiva ancora condizioni sufficientemente idonee alla loro sopravvivenza.

La grave emergenza idrica del torrente Cesano, la cui portata diminuisce quotidianamente, è accentuata dalle conseguenze dell’alluvione del settembre 2022. I detriti accumulati hanno riempito gli anfratti vitali per la sopravvivenza dei pesci durante le secche, rendendo l’alveo piatto e drenante e costringendo la poca acqua a scorrere in profondità (sub-alveo). Per tutelare la fauna ittica locale e fronteggiare siccità sempre più frequenti è auspicabile un intervento volto alla rinaturalizzazione del corso d’acqua.

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