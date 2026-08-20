Soccorse dai Vigili del fuoco due persone trovate prive di coscienza

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8 in via Rupi per soccorrere due persone trovate prive di coscienza, in prossimità dell’impalcatura di un edificio in ristrutturazione, sviluppato su due livelli stradali.

La squadra di Ancona ha provveduto al recupero delle due persone, affidandole alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti il funzionario dei Vigili del fuoco e la squadra NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

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