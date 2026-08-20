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Al Dialogoi: quando l’uomo interroga l’intelligenza artificiale

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Ago 20, 2026

Nel libro di Ezio Cardarelli il dialogo con una macchina attraversa guerre, migrazioni, lavoro, giustizia e morale

Che cosa accade quando le grandi domande del nostro tempo vengono rivolte direttamente all’intelligenza artificiale? È da questo esperimento semplice e insieme ambizioso che nasce AI Dialogoi.

Conversazioni con l’intelligenza artificiale, il libro di Ezio Cardarelli pubblicato da Ad Est dell’Equatore.

Il punto di partenza non è la tecnologia in sé, ma il confronto. L’autore sottopone alla macchina temi sui quali gli esseri umani discutono, si dividono e prendono posizione: guerre e geopolitica, migrazioni, lavoro, economia, giustizia, responsabilità, morale e trasformazioni della società.

Ne nasce un dialogo accessibile, lontano dal linguaggio dei manuali tecnici. L’intelligenza artificiale viene messa alla prova, ma nello stesso tempo diventa uno specchio: le sue risposte riportano l’attenzione sui dati che le forniamo, sui pregiudizi che quei dati possono contenere e sul modo in cui noi stessi costruiamo le domande.

“Il vero argomento non è soltanto l’intelligenza artificiale, ma il rapporto che stiamo costruendo con essa”.

 

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