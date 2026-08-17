Mondolfo celebra il Centenario del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti

MONDOLFO – Un legame indissolubile, che da un secolo esatto unisce generazioni di cittadini attorno al loro simbolo più caro. Martedì 18 agosto 2026, alle ore 21.15, Mondolfo ospiterà la solenne manifestazione “Cent’anni di memoria“, la celebrazione ufficiale per il centenario del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti, luoghi che da cent’anni custodiscono l’anima, l’identità e il cuore pulsante della comunità di Mondolfo.

Inaugurati il 15 agosto 1926, il Parco e il Monumento non furono semplicemente un’opera pubblica, ma il frutto di uno straordinario ed entusiasmante sforzo corale di tutta la popolazione all’indomani della Grande Guerra. A farsi promotore dell’iniziativa fu un comitato guidato dalla forza e dal dolore di Claudina Roscetti, rimasta vedova del caduto Lino Bramucci con tre figlie. Attorno a lei e al comitato insieme ai sodali delle associazioni combattentistiche e d’arma si strinse con slancio l’intera cittadinanza, che partecipò in maniera unanime e fondamentale alla nascita del Parco — i cui alberi furono piantati per ricordare ogni singolo caduto per terra e per mare — e del Monumento, ideato e realizzato dall’artista Torquato Tamagnini della casa d’arte Corinthia, con il costante e fondamentale apporto dell’Amministrazione comunale.

Da quel giorno di cento anni fa, questo luogo non ha mai smesso di essere al centro della vita quotidiana e affettiva dei mondolfesi. L’appuntamento di martedì 18 agosto rappresenta il momento culminante di un percorso di memoria vissuto da tutta la città, iniziato già in primavera con la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Fermi” attraverso il progetto “La scuola adotta un monumento” e la mostra didattica ancora in corso al Parco.

L’evento è promosso dalla sede locale di Archeoclub d’Italia e dal Comune di Mondolfo, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e dell’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti Dispersi in Guerra comitato di Pesaro (sorta nel 1917 col nome di Associazione Madri e Vedove di guerra). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo solenne momento di raccoglimento, concepito non solo quale appuntamento culturale, ma come un’ideale consegna di valori alle diverse generazioni per riaffermare l’importanza della pace e della fratellanza tra i popoli, mantenendo vivo il ricordo delle atrocità e dei lutti causati da ogni conflitto. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al Complesso di Sant’Agostino.

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