Incidente nella notte: conducente denunciato con tasso alcolemico oltre il triplo del consentito

OSIMO – Nell’ambito del dispositivo di controllo straordinario del territorio predisposto per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività, i Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un uomo, resosi responsabile di una gravissima violazione del Codice della Strada.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo sono intervenuti d’urgenza in una delle strade della periferia di Osimo a seguito di un sinistro stradale. Il conducente, un uomo 57enne residente in un comune limitrofo, ha perso il controllo della propria utilitaria, finendo fuori strada.

La tempestività dell’intervento dei Carabinieri ha permesso di mettere in sicurezza l’area e scongiurare pericoli per gli altri utenti della strada, in un momento di particolare intensità del traffico dovuto alle celebrazioni del Ferragosto. Dalle attività di rilievo del sinistro, risultato di natura “autonoma” senza il coinvolgimento di altri veicoli, è emersa immediatamente la precarietà delle condizioni psicofisiche del conducente. Sottoposto ai prescritti accertamenti etilometrici, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,60 g/l, valore di oltre tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

I militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al deferimento dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza con le aggravanti relative al fatto di aver provocato un sinistro e per aver commesso il fatto in orario notturno. L’attività svolta durante i giorni di festa a ridosso del ferragosto si inserisce in un più ampio piano di prevenzione nazionale volto a contrastare l’incidentalità stradale derivante dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. La presenza capillare e visibile delle pattuglie sul territorio osimano non persegue una finalità meramente repressiva, ma agisce come deterrente fondamentale per la salvaguardia della vita umana.

Le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri anche nei prossimi giorni presidieranno le arterie stradali del territorio, garantendo che le occasioni di festa si svolgano in una cornice di assoluta sicurezza. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati