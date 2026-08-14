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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Operazione dei Carabinieri nella zona della Baraccola: recuperata refurtiva e denunciati due soggetti gravati da precedenti

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 14, 2026

ANCONA – Nell’ambito di un articolato dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria nella zona industriale della Baraccola. L’intervento, frutto della costante vigilanza nelle aree sensibili del capoluogo, ha permesso di intercettare soggetti dediti a furti seriali in esercizi commerciali e di recuperare merce asportata fuori regione.

L’attività è scaturita dall’individuazione di un’autovettura sospetta con due persone a bordo, in transito nell’area industriale della Baraccola. La prontezza operativa della pattuglia ha consentito di procedere al fermo del veicolo per un controllo approfondito. Sulla scorta degli elementi di sospetto emersi, i militari hanno dato corso ad attività di iniziativa di polizia giudiziaria, procedendo a perquisizione personale e veicolare.

A bordo del mezzo sono stati identificati due cittadini di origine georgiana di 63 e 34 anni, entrambi noti alle forze di polizia e residenti fuori provincia. Grazie alla tempestività degli accertamenti investigativi condotti in tempo reale mediante il coordinamento con i reparti territorialmente competenti, i Carabinieri sono riusciti a ricondurre i dispositivi elettronici rinvenuti all’interno dell’auto a specifici episodi delittuosi avvenuti nei giorni precedenti in due distinti centri commerciali siti a Imola (Bo) e Colonnella (TE).

Nello specifico, è stata recuperato uno Smartphone  del valore di 600 euro e un Actioncam del valore di 630 euro. All’esito degli accertamenti il 34 enne, ritenuto responsabile del furto dei due dispositivi, è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, mentre il 63enne è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovato in possesso di un flacone parzialmente consumato di metadone. I dispositivi elettronici e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro.

L’attività odierna ribadisce l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della proprietà privata e nella prevenzione dei reati predatori, garantendo una risposta rapida ed efficace anche di fronte a condotte criminose perpetrate in ambiti territoriali interprovinciali.

Si precisa che le persona denunciate sono sottoposte a indagini e sono da considerare innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

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