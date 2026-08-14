Giovane senza patente sfugge all’alt dei Carabinieri e imbocca la rotatoria contromano, bloccato e denunciato a Numana

NUMANA – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo, costantemente impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità nelle aree a maggiore afflusso turistico della Riviera del Conero, hanno deferito in stato di libertà un giovane ritenuto responsabile di una serie di gravi infrazioni al codice della strada e condotte penalmente rilevanti. In orario notturno una pattuglia dell’Arma, ferma per un posto di controllo nel centro abitato del comune di Numana, ha imposto l’alt a un motociclo in quel momento in transito.

Il centauro, invece di rallentare e accostare per consentire controllo in sicurezza, ha ignorato l’intimazione dei militari e, con una manovra repentina, si è dato alla fuga a forte velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra le vie adiacenti. Ne è così scaturito un immediato inseguimento: il giovane fuggitivo ha, infatti, imboccato a forte velocità le strette vie del centro storico, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di eventuali passanti, fortunatamente senza conseguenze.

La folle corsa del motociclista ha raggiunto l’apice della pericolosità quando si è immesso contromano in una rotatoria ma, vistosi ormai braccato e privo di ulteriori vie di fuga praticabili, ha arrestato autonomamente la marcia. Il motociclista, un giovane residente in uno dei comuni limitrofi e incensurato, a seguito degli accertamenti è risultato privo della necessaria patente di guida, mai conseguita. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza all’alt con l’ulteriore contestazione della guida senza patente poiché mai conseguita.

Questo ennesimo intervento evidenzia la straordinaria efficacia del dispositivo di controllo stradale messo in atto dai Carabinieri non solo sul litorale ma su tutto il territorio. La presenza vigile, rapida e strategica delle pattuglie dell’Arma, soprattutto nelle fasce orarie notturne più delicate, continua a rappresentare un baluardo indispensabile per prevenire tragedie stradali e reprimere condotte irresponsabili, ripristinando immediatamente la legalità e la serenità della comunità e dei numerosi turisti che affollano la riviera. Per l’imminente week-end di ferragosto i controlli da parte dei Carabinieri saranno intensificati su tutte le strade della Provincia.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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