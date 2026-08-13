Inaugurato il Funbob, monte Catria sempre più coinvolgente e accessibile

FRONTONE – Il Fun Village, il parco unico in Europa con giochi tutti assieme in un unico luogo, si arricchisce di una ulteriore attrazione. Inaugurato il Funbob: un circuito mozzafiato di 750 metri in gimkana tra gli alberi, per un pieno di adrenalina e divertimento.

Una giornata di festa con tantissimi visitatori e turisti. Ci sono famiglie tedesche, olandesi, dalla vicina Umbria, Romagna e da tutte le Marche. C’è chi è salito ai 1400 metri per volare con l’altalena gigante, chi tra gli alberi, famiglie che passano da un percorso avventura a un altro e chi prova il mega salto da brividi dopo 40 metri di rincorsa.

Con il Funbob si completa il progetto di sviluppo del comprensorio ideato e realizzato da Michele Oradei e la sua squadra.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Daniele Tagnani, l’onorevole Antonio Baldelli, il presidente della Provincia Alberto Alessandri, il vicepresidente della Regione Enrico Rossi, l’assessore regionale Francesco Baldelli e il vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche Giacomo Rossi, e tanti altri amministratori del territorio.

«L’ennesimo step per un comprensorio – ha sottolineato Oradei – pensato per tutta la famiglia, per offrire esperienze uniche, destagionalizzare l’offerta turistica e vivere la montagna tutto l’anno. Il monte Catria continua a crescere anche perché sempre più accessibile, grazie agli importanti investimenti nelle strade».

Da alcuni giorni, infatti, è aperta la provinciale Acquaviva-Monte Catria, che è stata oggetto di interventi di riqualificazione da parte della Provincia, soggetto attuare tramite la struttura commissariale, e, per la prima volta, di asfaltatura. Permette di raggiungere in completa sicurezza, anche grazie all’ampia carreggiata, i 1400 del Catria dalla frazione di Acquaviva di Cagli, godendo di un panorama incantevole: un vero e proprio paradiso per motociclisti e ciclisti.

Da parte degli amministratori i complimenti per l’ampia e qualificata offerta, e la volontà di fare squadra e continuare a investire nel polo montano per il suo sviluppo turistico ed economico.

Il Fun Village rimarrà aperto tutti i giorni fino al 6 settembre. Tutti i venerdì di agosto “Camminata sotto le stelle”: escursione serale con cena al rifugio Baita del Catria 1400, dove questo mese si potrà cenare tutti i giorni. Non si prenota. Tra le novità “Fuori di Pizza & Grill”: sapori buoni all’aperto. La location perfetta per un aperitivo ma anche per una cena veloce. Propone 4 tipi di pizza cotte nel forno a legna, grigliata e panini.

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