Ruzzola, ben 35 scquadre hanno preso parte al 7° Trofeo Boccalini-Rondelli

Di GIANCARLO ROSSI

GUALDO TADINO – Sabato e domenica a Morano di Gualdo Tadino, si e’ disputata la gara di Ruzzola denominata “7” Trofeo Boccalini Franco e Rondelli Terzilio. Sulla strada delle Voltole, ben 35 formazioni provenienti da Umbria e Marche si sono affrontate in una gara prevista su 10 lanci, con traguardo volante posto al compimento del 6” tiro.

La gara, sotto l’egida Figest, (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e’ stata organizzata dalla ASD Ruzzola Morano 2000 F.B. del Presidente Marcello Boccalini.

La manifestazione sportiva era la 3” delle 5 valevoli per la qualificazione alla Supercoppa, che si disputerà l’11 Ottobre in Umbria a Rigali di Gualdo Tadino.

Le 35 squadre, composte da 6 giocatori, oltre il nuovo tesserato erano così suddivise: 11 di cat. A, 12 di cat. B, 12 di cat. C.

I premi a traguardo, sono stati conquistati da “Seppio, cat. C, Castiglioni cat. B, e La Valle cat. A.

Per quanto riguarda la gara, i risultati finali sono stati i seguenti:

Cat.C: 1” Seppio, 2” Val Fornace, 3” Seppio 1 R.C., 4” Halley 1.

Nella categoria B, 1” Class. Montecavallo, 2” Plasgomma Esanatoglia, 3” Sant’Angiolese, 4” Castiglioni.

Nella categoria A, 1” La Valle, 2” G.R. Camerino, 3” Plasgomma Esanatoglia.

La premiazione, alla presenza dei familiari di Katia e Damiano, figli di Franco Boccalini, e’ stata effettuata dal Presidente di Specialità Angelo Gaudenzi, coadiuvato da Marcello Boccalini presso Morano Osteria. Erano inoltre presenti le 3 formazioni della ASD di Morano 2000. La manifestazione si e’ svolta nella massima regolarità ed i 3 Trofei, offerti dalle famiglie Boccalini-Rondelli, sono andati alle squadre vincitrici di ogni categoria. Il Presidente della ASD Marcello Boccalini, oltre ad aver ringraziato il Comune di Gualdo Tadino per aver messo a disposizione il percorso di gioco, ha ringraziato tutti quelli che hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’evento sportivo.

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