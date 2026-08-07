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CRONACA IN PRIMO PIANO MONDOLFO

Profondo cordoglio per la morte del grande cantautore Francesco Guccini 

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 7, 2026

 

Di MAURIZIO MANGIALARDI*

MONDOLFO – Con Francesco Guccini se ne va molto più di un grande cantautore. Se ne va una delle coscienze più libere, autentiche e profonde della cultura italiana. Un poeta, uno scrittore, un intellettuale capace di raccontare il nostro Paese, le sue contraddizioni, gli ideali, le speranze e le inquietudini di intere generazioni.

Per me il ricordo è anche profondamente personale.

Le sue canzoni sono state la colonna sonora di una parte importante della mia giovinezza. Nelle Feste dell’Unità risuonavano tra gli stand, i dibattiti, gli incontri e le speranze di una generazione che credeva nella politica, nella giustizia sociale e nella possibilità di costruire un mondo migliore. Per tanti di noi Guccini non era soltanto un cantautore: era una voce capace di dare parole ai nostri ideali, ai dubbi, alle passioni e ai sogni.

Negli anni ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. Le sue presenze a Senigallia, dal Festival del Giallo agli incontri al Cinema Gabbiano e in altre iniziative culturali, sono state occasioni preziose per apprezzarne non solo l’immenso talento, ma anche la straordinaria umanità. Ricordo con affetto le cene trascorse insieme dopo gli incontri pubblici: momenti semplici, lontani dai riflettori, nei quali emergevano la sua cultura sconfinata, la sua ironia sottile, la curiosità verso gli altri e quella semplicità autentica che lo ha reso unico.

A Senigallia ha lasciato un segno profondo e un ricordo indelebile. Ogni sua visita era un’occasione di crescita e di confronto, perché Francesco sapeva parlare a tutti con la stessa naturalezza con cui scriveva le sue canzoni: senza retorica, con onestà intellettuale e con quella libertà di pensiero che ha attraversato tutta la sua vita.

Ci lascia un patrimonio immenso di musica, libri, parole e valori. Continueranno ad accompagnarci le sue canzoni, i suoi racconti e il suo insegnamento: quello di non smettere mai di pensare, di dubitare, di cercare la verità e di difendere la libertà.

Alla moglie Raffaella, alla figlia Teresa e, con un pensiero affettuoso, anche ai suoi suoceri, miei cari amici, rivolgo le più sincere e sentite condoglianze.

*Consigliere regionale

 

 

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