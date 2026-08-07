Famiglia in difficoltà, Fileni ha deciso di sostenere la sua permanenza in un’unità abitativa

CINGOLI – Dopo aver appreso dagli organi di stampa la triste vicenda della famiglia costretta a vivere presso la stazione di Jesi, Fileni ha deciso di sostenere il pieno reinserimento del nucleo nella comunità, anche alla luce del fatto che il padre lavora presso il Gruppo.

Fileni ha deciso, in concreto, di sostenere temporaneamente la permanenza della famiglia presso un’unità abitativa, così da supportare la ricerca di soluzioni stabili da parte degli enti preposti e delle organizzazioni caritative già attive sul territorio.

La Piattaforma Fileni

La Piattaforma Fileni è composta dal Gruppo Fileni e dalla società di trasformazione, macellazione e confezionamento Carnj. Il Gruppo Fileni è uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale. Fondato nel 1965 da Giovanni Fileni, il Gruppo ha sede a Cingoli, in provincia di Macerata e nel 2025 ha registrato un fatturato pari a 680 milioni di euro. Con i marchi Fileni, Fileni BIO e Club dei Galli, presenti in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e Ho.re.ca, l’azienda è oggi un punto di riferimento per i consumatori italiani.

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