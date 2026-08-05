Filippo Paolasini presenta a Monsano il vinile “Il viaggio di Kenitch”

MONSANO – Filippo Paolasini presenta a Monsano, domenica 9 agosto, alle ore 19, il vinile “Il viaggio di Kenitch”. Un disco scritto, cantato, suonato e prodotto dallo stesso Filippo Paolasini, con l’amichevole partecipazione straordinaria di Gastone Pietrucci e Andrea Vincenzetti.
Filippo PAOLASINI, voce, chitarra
Gastone PIETRUCCI, voce
Andrea VINCENZETTI, organetto
Ingresso libero.
Un progetto di musica cantautoriale dove Filippo Paolasini attore e regista della compagnia Asini Bardasci si mette a nudo per raccontare le vicende di un uomo di 40 anni che non smette di sognare e di relazionarsi all’arte in maniera libera e scanzonata, un po’ come questo disco.
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