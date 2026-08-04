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EVENTI IN PRIMO PIANO SAN LORENZO IN CAMPO

Il 13 agosto una grande festa nel giardino dell’Oratorio di San Lorenzo in Campo

Diwww.laltrogiornale.it

Ago 4, 2026

 

SAN LORENZO IN CAMPO – L’attesa è finita: ci siamo quasi! La seconda edizione della Festa del Sorriso, è pronta a regalarci un’altra serata indimenticabile in nome del nostro caro Kekko.

Vi aspettiamo tutti giovedì 13 agosto 2026 presso il giardino dell’Oratorio di San Lorenzo in Campo!

Insieme potremo divertirci, stare in compagnia e, soprattutto, fare del bene per sostenere la nostra comunità e le associazioni che ci stanno a cuore.

Come ospite speciale, quest’anno parteciperà Stefano Ranucci (detto Rana) che ci farà ridere con le sue barzellette.

Aiutateci a riempire la festa di affetto ed energia: passate parola, invitate amici, familiari e conoscenti e fate venire più persone possibile! Più saremo, più grande sarà il nostro aiuto.

Non mancate!

 

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