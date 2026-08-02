 Castelli a Cagli: “Ricostruzione finanziata e procedure in accelerazione. Nel Pesarese interventi stimati per oltre 50 milioni”

CAGLI – Il Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 e Sisma 2022, Guido Castelli, ha presentato a Cagli, insieme al presidente della Provincia di Pesaro Urbino Alberto Alessandri, lo stato di avanzamento degli interventi connessi agli eventi sismici del 9 novembre 2022, insieme a un focus sulla ricostruzione post sisma 2016 nella provincia di Pesaro e Urbino. Era presente il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

La ricognizione effettuata dalla Regione Marche ha registrato complessivamente 969 richieste di sopralluogo, delle quali 639 relative ai Comuni del cratere di Ancona, Fano e Pesaro e 330 riguardanti gli altri territori marchigiani. Gli esiti hanno individuato 230 interventi di ricostruzione privata e 209 interventi di ricostruzione pubblica, tra edifici pubblici e chiese.

La stima economica complessiva della ricostruzione post sisma 2022 nelle Marche ammonta a 458.662.959,78 euro: oltre 177,7 milioni di euro riguardano la ricostruzione privata, mentre circa 280,9 milioni sono destinati agli edifici pubblici e ai beni ecclesiastici.

Al mese di luglio 2026 risultano approvati 48 Documenti di indirizzo alla progettazione, pari al 22,01% del fabbisogno censito, per un finanziamento complessivo della progettazione di 8.420.735,86 euro.

Nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati censiti 69 interventi, riferiti a 17 diversi enti proprietari. Di questi, 16 sono già dotati di Documento di indirizzo alla progettazione, con un’incidenza del 23,2% e risorse per la progettazione pari complessivamente a 1.600.796,92 euro.

Gli interventi già ammessi a finanziamento per la progettazione sono:

a Monte Grimano Terme, la chiesa di San Giovanni Battista, per 125 mila euro, il Municipio-Palazzo Massajoli, per 30 mila euro, e il cimitero di Savignano, per 80 mila euro;

a Fossombrone, la Biblioteca comunale, per 255 mila euro;

a Pesaro, Palazzo Ricci, per 336.219,43 euro, il cimitero di Candelara, per 7.398,27 euro, il cimitero di Monteciccardo-Conventino, per 43.179,22 euro, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, per 80 mila euro, la chiesa del Santissimo Sacramento e la chiesa di Santa Marina Alta, entrambe per 120 mila euro;

a Frontone, la chiesa del cimitero del Castello, per 37 mila euro, l’ala destra, per 41 mila euro, e l’ala sinistra, per 47 mila euro;

a Fano, la chiesa di Santa Maria del Carmine, per 55 mila euro;

a Mondolfo, la scuola secondaria di primo grado “Faà di Bruno”, per 98 mila euro, e l’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria, per 126 mila euro.

Il programma provinciale comprende inoltre numerose altre opere pubbliche, scolastiche, culturali e religiose. A Pesaro sono censiti, tra gli altri, il Conservatorio Rossini, il Complesso San Domenico, il Complesso San Giovanni, il Centro floristico, l’ex lavanderia del manicomio, il Palazzo del Governo-Prefettura, la sede della Questura, il Liceo Mamiani, l’Istituto Cecchi, l’Istituto professionale Santa Marta e l’ITET Bramante-Genga.

A Fano figurano la Rocca Malatestiana, l’ex chiesa di San Francesco-Auditorium, l’Ospedale Santa Croce, la scuola media Nuti, le scuole dell’infanzia Albero Azzurro, Collodi e Gallizzi, la scuola primaria Rodari, il Polo 3, diversi cimiteri e numerosi edifici ecclesiastici. Sono inoltre interessati interventi nei Comuni di Urbino, Mondavio, Mombaroccio, Isola del Piano, Apecchio, Tavullia e Terre Roveresche.

Complessivamente, il fabbisogno stimato per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nel territorio provinciale supera i 50 milioni di euro.

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