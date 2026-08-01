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ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Imbarcazione recuperata nel pomeriggio al Trave dai Vigili del fuoco

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Ago 1, 2026

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nello specchio di mare antistante il Trave per il recupero di un’imbarcazione in difficoltà.

Sul posto è intervenuto il nucleo Sommozzatori VVF, che ha provveduto al traino del natante fino al porto di Ancona, dove è stato ricondotto in sicurezza.
Non si segnalano persone coinvolte.

 

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