Imbarcazione recuperata nel pomeriggio al Trave dai Vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nello specchio di mare antistante il Trave per il recupero di un’imbarcazione in difficoltà.

Sul posto è intervenuto il nucleo Sommozzatori VVF, che ha provveduto al traino del natante fino al porto di Ancona, dove è stato ricondotto in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.

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