I Carabinieri di Ancona smascherano una truffa online: denunciata la finta venditrice di e-bike

Un’operazione a tutela dei cittadini contro le insidie dell’e-commerce

ANCONA – Prosegue con massima attenzione l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Ancona nel contrasto ai reati informatici e alle truffe online, fenomeni purtroppo in continua crescita.

A conclusione di una mirata e tempestiva attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri Ancona-Centro hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa una donna di 50 anni, residente fuori provincia. L’indagine, che evidenzia la rapidità di risposta dell’Arma alle segnalazioni della cittadinanza, è scaturita da una denuncia presentata all’inizio del mese scorso da un 67enne anconetano.

L’uomo era caduto nella trappola di un sito web fraudolento dal quale aveva tentato di acquistare una bicicletta elettrica. Convinto della bontà dell’annuncio, il cittadino aveva provveduto al pagamento di 300 euro tramite un bonifico bancario istantaneo. Tuttavia, una volta incassato il denaro, la venditrice si è resa irreperibile, interrompendo ogni contatto e non consegnando mai la bicicletta acquistata. Grazie alla professionalità dei militari dell’Arma, le indagini telematiche e finanziarie hanno permesso in poche settimane di tracciare il flusso del denaro. I Carabinieri sono così risaliti al conto corrente su cui era transitato il bonifico, identificando la responsabile.

L’operazione si è conclusa con la segnalazione della donna all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di truffa. Questo brillante risultato conferma l’impegno quotidiano della Compagnia Carabinieri di Ancona nel tutelare i cittadini, specialmente le fasce più vulnerabili, dalle sempre più sofisticate truffe legate al commercio elettronico.

I Carabinieri colgono l’occasione per rinnovare l’invito alla massima prudenza negli acquisti online, raccomandando di verificare sempre l’affidabilità dei siti web e di rivolgersi con fiducia alla Stazione dei Carabinieri più vicina al primo sospetto di frode. Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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