Viola gli arresti domiciliari per reati di droga, i Carabinieri di Falconara lo arrestano

FALCONARA MARITTIMA – I militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 37enne, cittadino italiano, residente a Falconara Marittima.

L’uomo già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia, si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso. Il nuovo provvedimento di custodia in carcere è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ancona e scaturisce dalle violazioni delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Tali inosservanze erano state puntualmente accertate dai Carabinieri di Falconara.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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