Frode informatica ai danni di un’azienda, i Carabinieri di Fabriano denunciano un hacker

FABRIANO – Non si ferma l’impegno dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona nel contrasto ai crimini informatici, a tutela dei cittadini e delle imprese del territorio.

A seguito di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno deferito in stato di libertà un giovane per il reato di truffa e frode informatica. Le indagini hanno preso il via a seguito di un grave attacco informatico consumatosi questa primavera ai danni di un’azienda operante nel fabrianese. Mediante l’utilizzo illecito di strumenti informatici, il truffatore era riuscito a violare le difese telematiche e ad accedere al conto corrente dell’azienda.

Una volta all’interno, il malvivente ha effettuato diverse transazioni non autorizzate per un danno economico complessivo pari a 9.000 euro, dirottando i fondi verso un conto estero. Grazie a un meticoloso lavoro di tracciamento delle operazioni digitali e di analisi investigativa, i militari sono riusciti a dare un nome e un volto al cyber-criminale. Si tratta di un 25enne residente fuori provincia, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’operazione dimostra l’elevata capacità di risposta dell’Arma anche di fronte alle più moderne e insidiose minacce tecnologiche e conferma l’attenzione costante dei Carabinieri di Fabriano nel garantire la sicurezza economica, sia fisica che digitale, della comunità e del tessuto produttivo locale.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati