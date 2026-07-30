Incidente nella tarda mattinata a Fano, un ciclista trasportato in codice rosso all’Ospedale di Torrette

FANO – Questa mattina, intorno alle ore 12:30, si è verificato un incidente stradale in via Pisacane, all’altezza della concessionaria DiBa, che ha coinvolto un’autovettura e un velocipede elettrico. Una Kia Picanto, condotta da una donna di 54 anni residente a Senigallia, percorreva via Pisacane in direzione Ancona–Pesaro quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in collisione con un velocipede elettrico condotto da un uomo di 80 anni residente a Fano.

A seguito dell’impatto, il ciclista è caduto a terra. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dall’elisoccorso Icaro.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Fano, intervenuta sul posto per i rilievi.

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