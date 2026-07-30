I Carabinieri di Osimo denunciano una donna per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale

OSIMO – Prosegue in modo incessante il controllo del territorio e l’impegno costante nella prevenzione degli incidenti stradali da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Osimo hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una 48enne del luogo.

Il reato contestato è quello di guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. L’operazione prende le mosse da un sinistro stradale verificatosi in piena notte nel comune di Castelfidardo dove è intervenuta una pattuglia dell’Arma per i rilievi tecnici sul luogo dell’incidente.

La donna, mentre si trovava alla guida della propria utilitaria, aveva perso il controllo del mezzo andando fuori strada. La conducente è stata immediatamente sottoposta agli accertamenti di rito e i risultati hanno confermato i sospetti degli operanti, facendo emergere che al momento dello schianto la donna guidava con un tasso alcolemico pari a 1.71 g/l, un valore di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge.

A seguito del riscontro, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida. Questo intervento testimonia ancora una volta la capillarità e la presenza costante H 24 delle pattuglie dei Carabinieri che nel presidiare le strade del territorio, contrastano attivamente i comportamenti irresponsabili alla guida per garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti i cittadini.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati