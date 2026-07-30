A Mombaroccio una mostra di dipinti che rigenera l’arte

Opere di Luciano Bacchiocchi e Bruno Cerboni Baiardi in mostra a Palazzo del Monte fino al 20 agosto

di PAOLO M. ROCCO

MOMBAROCCIO – Urbino ancora fucina di eccellenze nell’Arte: Luciano Bacchiocchi (anche se nato a Senigallia vive da sempre nella Città del Duca di Montefeltro ove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti) e Bruno Cerboni Baiardi, originario del luogo che ha dato i natali a Raffaello Sanzio, sono due Artisti che dal genius loci urbinate ricevono e restituiscono Bellezza.

La Mostra di loro dipinti allestita a Palazzo del Monte, nel centro storico della bella cittadina di Mombaroccio, nell’entroterra pesarese, suscita meraviglia e suggerisce che c’è spazio, e modo, ancora per alimentarsi di una Creatività che rigenera come un’oasi nel deserto del conformismo culturale.

Lontani dalla volontà di manifestare opposizione al formalismo d’accademia e ad abusati modelli “di scuola” o di tendenza, per Bacchiocchi e Baiardi la pittura è strumento per esprimere visioni, sentimenti, idee, sorretti da una tecnica salda e da uno stile che ne fa protagonisti di una proficua stagione dell’Arte nazionale e, quindi, di per sé esperienza originalissima nei contenuti e negli esiti.

Fin’anche nella scelta del luogo espositivo: il Palazzo del Monte, straordinario manufatto del XVI secolo, rinascimentale, residenza del Marchese Guidubaldo del Monte e… non per altro scelto da Roberto Benigni per girarvi alcune scene de “La vita è bella”. Film da Oscar, lo sappiamo, come da titoli in prima pagina è la Mostra che oggi vi è accolta al piano superiore dell’antica magione.

Si intitola “Ritorno a Palazzo del Monte” ed è stata organizzata da Mauro D’Angiò Caramanica, cultore dell’Arte. Perché “Ritorno” e perché questo titolo che si mostra perfettamente adeguato ai quadri esposti e agli intenti degli Autori? Perché si tratta -lo comprendiamo appena varcata la soglia del palazzo- di evocare Poesia, di riconoscerla nel respiro delle pietre, nelle stanze cariche di un’ambigua fascinazione e di una storia antica percorsa, ancor oggi, da reminiscenze che vivono incontaminate e produttrici di simbolismi, allegorie… visioni, appunto…

Così, è con cura e attenzione che il visitatore dovrà attingere a ciò che i due artisti ci consegnano in un tragitto che si alimenta dei contrari: della sontuosità dei grandi dipinti di paesaggi magistralmente eseguiti (che per alcuni aspetti richiamano ai Maestri del Cinquecento) nei quali diventa veicolo di conoscenza l’intervento dell’ “onirico” evocato dall’Autore; nei piccoli ritratti di personaggi evanescenti, nelle speculazioni concettuali formalmente e contenutisticamente ineccepibili nelle forme di città post-apocalittiche nelle quali la sola presenza vivente sono i fiumi di porpora che attraversano residui architettonici privi di una presenza umana… così come nel materiale “povero” utilizzato per la rappresentazione di una Sindone e di alcune figure tratte dal bagaglio artistico/esperienziale dei due Autori, e nei quali prevale il potere dato dal mistero, dal contenuto di genere fantastico… Il presente è da ricostruire, come il futuro, come l’essere umano che ha conservato un patrimonio ideale di Valori minacciato dalle scorie della Storia che, per quanto possa essere anche devastatrice, non riesce però -dicono Bacchiocchi e Baiardi nelle loro opere- a inibire il potere di modificarla per renderla tutt’altro dalla devastazione un tesoro di vivificante progettualità e terreno di una positiva libertà dell’Arte.

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